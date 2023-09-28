الموت يُغيب الفنانة اللبنانية نجاح سلام

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية، فإن "الفنانة القديرة، نجاح محي الدين سلام، أرملة الفنان القدير سلمان محمد سعد، قد توفت".



وأضافت: "يصلي على جثمانها يوم غد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، في مسجد خاشقجي، وتدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – حرج بيروت".

نجاح سلام مطربةٌ وممثلةٌ لبنانيةٌ مصريةٌ قديرة، كانت علامة فنيّة استثنائية في لبنان ومصر والوطن العربي بشكلٍ عام. ساهمت منذ بداياتها في نشر الأغنية اللبنانية الأصيلة، واشتهرت بأغانيها الوطنية لمختلف البلاد العربية.وتلقت دعمًا كبيرً من والدها الملحن الشهير محي الدين سلام، لتنطلق مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود متتالية مليئة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة، وتابعت بعدها بغناء الموشحات والابتهالات الدينية. لا يزال اسمها يُذكر مع كبار النجوم، ولا تزال أعمالها خالدة في ذاكرة كل من سمع صوتها الفريد، حيث حصلت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الألقاب ومنها “صوت العرب”، و”المطربة الفدائية”، و”ساحرة العرب”، و”عاشقة مصر".وُلدت الفنانة القديرة نجاح محيي الدين سلام في 13 - مارس - 1931 في مدينة بيروت، لبنان. استمدت ثقافتها الفنية من والدها الملحن المشهور محيي الدين سلام الذي وضعها على طريق الغناء الأصيل. لديها شقيقٌ وحيدٌ هو الصحفي عبد الرحمن سلام.تزوجت نجاح سلام من المخرج والممثل اللبناني محمد سلمان، وأنجب الثنائي ابنتين هما سمر وريم، وقد توفي زوجها في عام 1997.توفي شقيق نجاح سلام الصحفي عبد الرحمن سليمان في 9 يناير من عام 2020 بعد تدهور حالته الصحية.ومنح الرئيس اللبناني إلياس الهراوي للفنانة نجاح سلام وسام الاستحقاق برتبة فارس تكريمًا لها على أعمالها الوطنية التي قدمتها.وفي عام 1956 أسست مع زوجها محمد سلمان شركة إنتاج وأطلقو عليها اسم "سمر فيلم" على اسم ابنتهم الكبرى.وهي حفيدة أمين دار الفتوى اللبنانية عبد الرحمن سلام.وبعد استقرارها في القاهرة وتقديمها لعدد كبير من الأغاني الوطنية لمصر، مُنحت الجنسية المصرية في عام 1974.بدأت الفنانة نجاح سلام بالغناء منذ طفولتها من خلال المشاركة بالحفلات المدرسية، وفي عام 1949 انطلقت برحلتها الفنية من مصر حيث سجلت أول أغانيها "حوّل يا غنام حوّل" من كلمات وألحان إيلي المثني، وتبعتها أغنية "يا جارحة قلبي" من كلمات وألحان سامي الصيداوي.بعد نجاحها الباهر في هاتين الأغنيتين، بدأت تتهافت على نجاح عروض عديدة لتقديم الحفلات على أهم مسارح دمشق وحلب وبغداد ورام الله، وفي عام 1950 سجلت أغنيتها الأولى في الإذاعة اللبنانية بعنوان "على مسرحك يا دنيا" من كلمات سامي الصيداوي وألحان نقولا المتني.تتالت أغانيها بعد ذلك وقدمت العديد من الأغاني الناجحة والراسخة حتى يومنا هذا ومنها أغنية "ميّل يا غزيّل" كلمات وألحان سامي الصيداوي، وأغنية "وديلو سلامي يا طير الحمام" للملحن المشهور فيلمون وهبي.دخلت نجاح سالم إلى عالم السينما في عام 1952 من خلال الفيلم الدرامي المصري "على كيفك" الذي جمعها مع كبار الفنانين المصريين أمثال ليلى فوزي وتحية كاريوكا ومحسن سرحان وغيرهم الكثير، وكان الفيلم من إخراج حلمي رفلة وتأليف أبو السعود الإبياري.وفي العام التالي تألقت بدور البطولة أمام الفنان إسماعيل ياسين في الفيلم الكوميدي "الدنيا لما تضحك"، كما جسدت شخصية نجاح حافظ في الفيلم الموسيقي الاستعراضي "ابن ذوات" وقدمت فيه مجموعة من الأغاني منها "برهوم حاكيني" و"الشب الأسمر" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.في عام 1954 عملت مرة أخرى مع إسماعيل ياسين وكارم محمود في بطولة الفيلم الإستعراضي "دستة مناديل" الذي كان من إخراج عباس كامل. وفي العام التالي لعبت دور أحلام زوجة الشخصية الرئيسية بهجت في الفيلم الدرامي الكوميدي "السَّعد وعد"، وكان من إخراج وسيناريو محمد عبد الجواد.بعد العدوان الثلاثي في عام 1956 قدمت أغنية لمصر بعنوان "يا أغلى اسم في الوجود" التي تُعتبر واحدة من أشهر أغانيها الوطنية حتى الآن، وكانت كلماتها من تأليف إسماعيل الحبروك وألحان محمد الموجي.صدر فيلمها التالي في مارس عام 1957 بعنوان "الكمساريات الفاتنات" شاركت فيه مع نخبة من النجوم ومنهم إسماعيل ياسين وأحمد رمزي ورجاء يوسف، وتحدث الفيلم عن صعوبة دخول الفتيات إلى مجال العمل في مجتمعاتنا العربية في تلك الفترة.في عام 1960 كان لها مشاركةٌ في الفيلم التاريخي "عنتر يغزو الصحراء" الذي يصوّر القصة المشهورة لعنتر وعبلة وكان من إخراج نيازي المصطفى، كما ظهرت في نفس العام بفيلم "في قلبها نار" مع الفنان عصام الشناوي والممثلة نزهة يونس.في تلك الأثناء وصلت شهرة نجاح سلام إلى دول المغرب العربي، وردد أغانيها الشعب الجزائري في مواجهة الاحتلال الفرنسي، وكان من أبرزها أغنية "محلا الغنا بعد الرصاص ما اتكلم" للشاعر صلاح جاهين والملحن محمد الموجي. وعلى إثر ذلك تلقت دعوة من الرئيس التونسي حبيب بورقيبة لإقامة الحفلات في تونس.وفي عام 1962 لعبت دور المغنية هالة في الفيلم الموسيقي الاستعراضي "مرحبا أيها الحب" وقد شاركها في البطولة الممثلة والراقصة المصرية سامية جمال والممثل اللبناني عبد السلام النابلسي.واجتمعت نجاح مع الفنان الكبير فهد بلان في بطولة الفيلم الموسيقي الكوميدي "يا سلام عالحب" الذي عُرض لأول مرة في يناير من عام 1963 في الولايات المتحدة، كما شاركت في نفس العام مع سعاد حسني وشكري سرحان وكمال الشناوي ببطولة فيلم التشويق والإثارة "سر الهاوية" الذي كان من إخراج حسام الدين مصطفى. في عام 1964 كانت ضيفة شرف في فيلم "إنت عمري" الذي كان من بطولة عبد السلام النابلسي وجاكلين وإخراج جورج قاعي.كان آخر أفلامها في عام 1969 حيث ظهرت مع سهير زكي وفرج العربي في فيلم "الشيطان" الذي كان من إخراج محمد سلمان وتأليف أحمد ثروت. وفي عام 1976 شاركت مع فهد بلان وليلى حكيم وإلياس رزق في مسلسل المغامرات اللبناني "أنا أنت" الذي كتبه سيد المغربي وأخرجه إلياس متى.لم تتوقف الفنانة القديرة نجاح سلام عن تقديم الأغاني المميزة وشاركت في عام 1973 مع الفنان محمد جمال في أغنية "سورية يا حبيبتي" التي كانت من كلمات وألحان زوجها محمد سلمان، كما قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني المشهورة ومنها "دخل عيونك حاكينا"، و"قالولي ولفك جاي"، و"رقة حسنك وجمالك"، وغيرها الكثير. كان آخر ألبوماتها يحمل عنوان "زمان الوفا" وضمَّ سبعة أغاني حققت نجاحًا كبيرًا في لبنان والوطن العربي.بعد أكثر من خمسين عامًا من العطاء الفني المستمر والتي قدمت خلالها أكثر من ثلاثة آلاف أغنية، ومع بداية الألفية الجديدة قررت الفنانة نجاح سلام التوقف عن تقديم الأغاني العاطفية والرومانسية، واستمرت بأداء الموشحات والابتهالات الدينية فقط.في عام 1995 حصلت نجاح على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.