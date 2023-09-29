جلطة دماغية حولت حياته إلى "جحيم".. الفنان علي طاهر يفقد الحركة والنطق

وعُرف الفنان علي طاهر، منذ تسعينات القرن الماضي، بتقليد أصوات المطربين العراقيين والعرب والهنود، وقدّم أدواراً كوميدية سواء في البرامج أو المسرحيات.وطالب مدونون عبر مواقع التواصل، رئيس الوزراء ووزير الثقافة بالتدخّل من أجل إنقاذ حياته الذي يعاني منذ أكثر من شهرين جرّاء إصابته بالجلطة الدماغية.وأشارت زوجة الفنان الى، أن نفقات العلاج باهظة للغاية، وأكثر الأحيان لا تستطيع عائلته توفيره، "لذلك طرقنا الكثير من الأبواب لتوفير رعاية صحية لزوجي وإنقاذ حياته".واضافت زوجة الفنان علي طاهر: طالما كان الفنان علي طاهر سبباً في زرع الابتسامة في وجوه العراقيين، ومن واجب الجميع الوقوف معه في أزمته الصحية هذه.