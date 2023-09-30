الموت يُغيب نجل الفنان الراحل سامي العدل وشقيقته تنعاه

السومرية نيوز – فن وثقافة



أعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل، وفاة شقيقها "أحمد" على نحو مفاجئ.

ودوّنت "رشا" منشورًا عبر حسابها بـ"فيسبوك"، قالت خلاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخي وروحي أحمد سامي العدل.. برجاء الدعاء له".