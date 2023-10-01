عمرو دياب يُثير الجدل خلال حفلة "اسطورية".. ما علاقة "فاجعة الحمدانية"؟

وخلال الحفلة، طلب عمرو دياب من المنظمين، بإطفاء الألعاب النارية، قائلاً: "احنه مش ناقصين، الغوها أحسن".وأثار طلب عمرو دياب حفيظة جماهيره خاصة من الشباب العراقيين، وسط داعم ومؤيد له، وآخر معارض وناقد له.وجاءت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، متباينة، فبعض النشطاء شعروا بانه استنقاص واستهزاء من كارثة "الحمدانية" التي حصلت مؤخرا في مدينة الموصل، وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص.وردت أحدهم على المقطع المنشور في "انستغرام" عبر إحدى صفحات الفن، قائلة: "هو مغني حتى رب العالمين ميعرفه، شتتوقعون منه مثلاً، يكون رؤوف رحيم، طبعاً محس يحس بنارهم، بس الي ذاق طعم الألم".اما شخص أخر، فقد عارض، الرأي، ووقف لجانب عمرو دياب من خلال محاولة إيصال الفكرة، التي تحدث بها الفنان المصري.وقال اياد الدراجي، كذلك على نفس المنشور: "الرجل لا ذكر طاري العراق، ولا أي شخص آخر، كل ما هناك، انه قام بتحذير الكادر من تشغيل الألعاب النارية؛ لكي لا تحدث كارثة أو فاجعة أخرى".وأضاف: "من يحذر لا تريدونه، ومن لا يحذر كذلك لا تريدونه!".يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.وكانت الألعاب النارية التي استخدمت في قاعة الأفراح المشيدة من مواد قليلة التكلفة وسريعة الاشتعال، وراء اندلاع النار في السقوف الثانوية، مما جعل أكثر من ألف شخص من المدعوين لحفل الزفاف، تحت "حصار" وسط النيران، قبل أن ينهار المبنى، ثم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بحسب تحقيقات مديرية الدفاع المدني.في سياق آخر، نشير إلى أنّ عمرو دياب كان قد وصل للأردن ظهر الجمعة قبل ساعات من الحفل، وسط ترقب كبير من وسائل الإعلام الأردنية التي وصفت الحفل بأنه الأضخم في حفلات صيف 2023.