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فنانة سورية: مشاهد القبلات تحرك مشاعر الفنانين
فن وثقافة
2023-10-01 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,754 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
في تصريح صادم وجريء، اعتبرت الفنانة السورية عبير شمس الدين أن مشاهد القبلات في الأعمال الدرامية تحرك مشاعر الفنانين ولا يمكن إدراجها تحت إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي فقط، مؤكدة رفضها أداء أي مشهد يتضمن وجود قبلة.
وأيدت في تصريح متلفز، الظهور في الأدوار الجريئة كالراقصات أو "فتيات الليل" في حال كان الهدف منها توصيل بعض الرسائل الإنسانية للجمهور، مع ضرورة الابتعاد عن "الوقاحة بالعرض"، على حد تعبيرها.
إلى ذلك، أوضحت شمس الدين أنها تتمتع بعلاقة جيدة مع كافة الفنانين، وبشكل خاص الفنانة جيني إسبر التي وصفتها بـ"الحنونة والحقيقية والخلوقة".
كما أكدت عدم وجود أي خلافات مع مواطنها الفنان معتصم النهار، بعد منشور سابق لها انتقدت خلاله الأخير الذي يتكلم بلهجة بلد آخر، ليعتقد الأخير كلامها عنه قبل أن يتم حل الأمور بشكل ودي بينهما.
أما بشأن حياتها الخاصة، فقد كشفت الممثلة خلال اللقاء عن تعرضها للخيانة من زوجها السابق، حيث علمت من أحد الأشخاص ولم تستطع التأكد، وبسبب ذلك لم تنفصل عنه.
وأكدت تقبلها لوقوع الخيانة الزوجية من قبل الرجل، ومسامحتها له، حيث تبرر له ذلك بسبب ضعفه أمام المغريات ووجود فراغ عاطفي لديه.
كما أشارت شمس الدين إلى أنها تعرضت للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، لكنها لم تذكر اسمه، لافتة إلى أنها ترفض ذلك بشكل تام، وهذا ما دفعها حينها للدفاع عن نفسها وضربه.
ونفت الممثلة السورية شائعة محاولة الانتحار التي طالتها في وقت سابق، مؤكدة إيمانها الشديد بالله تعالى.
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