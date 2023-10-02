فنان مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل

وقال لبيب في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه لن يمارس الفن مرة أخرى وسيتفرغ لاستكمال علاجه بعد أزمة تدهورصحته.جدير بالذكر أن الفنان لطفي لبيب كان قد شارك مؤخرا كضيف شرف في فيلم الكوميدي "مرعي البريمو"، مع نجوم الوسط الفني المصري محمد هنيدي، وغادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفي أبو سريع، ومحمد محمود، وأحمد بدير.ويعتبر لطفي لبيب من أشهر الممثلين في عالم السينما والتلفزيون المصري، حيث شارك في أفلام ومسلسلات كثيرة، منها السفارة في العمارة، وعصابة الدكتور عمر، وفي محطة مصر، واللمبي، وغيرها من الأعمال المعروفة.