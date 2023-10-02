إلهام شاهين تُثير الجدل بتصريحاتها حول "المثلية": حرية شخصية

وقالت شاهين، في لقاء متلفز، إنها "لا تتدخل في المثليين جنسياً"، مؤكدا أنه "في حال أفصح أحد المقربين منها، عن مثليته، لن تتغير معه".وتابعت: "أنا شايفة إن المثلية الجنسية حرية شخصية ومش من حق حد يحكم على حد علشان محدش يعرف ظروفهم".وأردفت: "في ناس بيولوجيا بيتولدوا كدا فيهم الذكورة والأنوثة ماليش أحكم عليهم وأنا مقدرة لظروفهم".