القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً بشأن مقتل شاب سوري بمنزل نانسي عجرم

واعتبر القضاء اللبناني أن ما حدث كان دفاعاً عن النفس، كون المجني عليه تسلل ملثماً إلى منزل الهاشم، في منطقة كسروان شمالي بيروت، بقصد السرقة، وفقاً لما كشف عنه وكيل الدفاع عن الهاشم لوكالة الأنباء الفرنسية.كما نقلت عن مصدر قضائي قوله: "إن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة، أصدرت قراراً صدّقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل محمد الموسى".وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس، ذكر أن "قرار الهيئة الاتهامية الذي صدّقت عليه محكمة التمييز اليوم، يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم"، مضيفاً: "هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً، وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته"، وقال: "هذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس"، مشيراً إلى "وجود توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق".نانسي عجرم تروي ما حدث ليلة اقتحام الفيلا: نفت عمل القتيل لديهم، وعزّت أسرته، وتحدثت عن مكان بناتها لحظة إطلاق الرصاص (فيديو)وبدأت قضية الموسى يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أعلنت عائلة نانسي عجرم، أن زوج الفنانة الطبيب فادي الهاشم أطلق النار على الموسى "بعدما دخل الفيلا لسرقتها"، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية حينها إن "تبادلاً لإطلاق النار حصل داخل فيلا عجرم أفضى لمقتل الموسى".وبعد حادثة القتل بنحو أسبوع، كشف تقرير الطب الشرعي اللبناني أن الشاب السوري تعرَّض لـ17 طلقة من قِبل زوج نانسي عجرم، كما أشار إلى إمكانية وجود مشتبه فيه ثانٍ بعملية القتل.وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ظهر الأحد، القاضية غادة عون، قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم،وسائل إعلام لبنانية قالت إن التقرير أظهر وجود طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتين بالكتف اليسرى، وطلقة تحت الإبط اليسرى، و3 طلقات في الصدر، وطلقتين بالبطن، و7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم، وعلى المؤخرة، وطلقة بالفخذ اليسرى.وحققت السلطات اللبنانية مع نانسي وزوجها الذي أُفرج عنه، وطالبت عائلة القتيل بإعادة فتح التحقيق في الحادثة، نافيةً أن يكون ابنها قد دخل إلى فيلا الفنانة اللبنانية لسرقتها، مشيرةً أيضاً إلى أن الموسى كان قد تلقّى وعداً من زوج نانسي بالعمل لديهم مقابل 800 دولار.