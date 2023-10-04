مهرجان العراق الدولي يُثير الجدل.. انتقادات تطال الأزياء والنشيد الوطني وقناعة "ضئيلة"

تخيلوا هذا الرقص والغناء.. والحمدانية تنوح بالعزاء! pic.twitter.com/tGXk4pbdFX
— زينب ربيع (@RabeeZainab) October 3, 2023
تخيلوا هذا الرقص والغناء.. والحمدانية تنوح بالعزاء! pic.twitter.com/tGXk4pbdFX
أبارك للمبدعة "شذى حسون" نجاح مهرجان العراق الدولي، حيث استطاعت أن تجمع عدداً كبيراً من أصحاب الشأن من الفنانين العراقيين والعرب، وهذه خطوة جيدة ليرى العالم الوجه الآخر للعراق، الوجه الذي يحب الحياة والفن.
اختيار يوم وطني للعراق كان موفقاً.. pic.twitter.com/pmfLFTpXj1
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) October 3, 2023
أبارك للمبدعة "شذى حسون" نجاح مهرجان العراق الدولي، حيث استطاعت أن تجمع عدداً كبيراً من أصحاب الشأن من الفنانين العراقيين والعرب، وهذه خطوة جيدة ليرى العالم الوجه الآخر للعراق، الوجه الذي يحب الحياة والفن.
اختيار يوم وطني للعراق كان موفقاً.. pic.twitter.com/pmfLFTpXj1
هل أراك ناعماً منعماً 😂#مهرجان_العراق_الدولي pic.twitter.com/Gt1bAYe3Xm
— حيدر اداني ☀️🦚 (@haider23232) October 4, 2023
هل أراك ناعماً منعماً 😂#مهرجان_العراق_الدولي pic.twitter.com/Gt1bAYe3Xm
#مهرجان_العراق_الدولي:
مهرگان العراء الدولي بدورته الاولى بلهجة تأبشني ونفشني و صورني وأنا طالعه من الحمام
برقصة هنود الحمر المدججة بالسيوف ☠️.
##
ويحك يا أبا جهل
كيف يقبل السوداني رئيس الإطارات بكل هزا الهراء
والله أسويكم شذر مذر ..
والله XXأئكسكم XXمربعتينXX
ارجع معاي… pic.twitter.com/QpJvjeJinE
— Emad Al kasid (@EmadKasid) October 4, 2023
#مهرجان_العراق_الدولي:
مهرگان العراء الدولي بدورته الاولى بلهجة تأبشني ونفشني و صورني وأنا طالعه من الحمام
برقصة هنود الحمر المدججة بالسيوف ☠️.
##
ويحك يا أبا جهل
كيف يقبل السوداني رئيس الإطارات بكل هزا الهراء
والله أسويكم شذر مذر ..
والله XXأئكسكم XXمربعتينXX
ارجع معاي… pic.twitter.com/QpJvjeJinE