مهرجان العراق الدولي يُثير الجدل.. انتقادات تطال الأزياء والنشيد الوطني وقناعة "ضئيلة"

تخيلوا هذا الرقص والغناء.. والحمدانية تنوح بالعزاء! pic.twitter.com/tGXk4pbdFX — زينب ربيع (@RabeeZainab) October 3, 2023

أبارك للمبدعة "شذى حسون" نجاح مهرجان العراق الدولي، حيث استطاعت أن تجمع عدداً كبيراً من أصحاب الشأن من الفنانين العراقيين والعرب، وهذه خطوة جيدة ليرى العالم الوجه الآخر للعراق، الوجه الذي يحب الحياة والفن.

اختيار يوم وطني للعراق كان موفقاً.. pic.twitter.com/pmfLFTpXj1 — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) October 3, 2023





بالمقابل انتقد مدونون الفنانة العراقية شذى حسون بعد قراءتها النشيد الوطني بطريقة غير صحيحة، إذ قال أحدهم "من الصبح كون تهج من العراق.. الفنانة العراقية شذى حسون تلقي النشيد الوطني في مهرجان بغداد الدولي ولا كلمة بالنشيد صحيحة ..سامعين بالنشيد ناعمآ منعمآ!".

هل أراك ناعماً منعماً 😂#مهرجان_العراق_الدولي pic.twitter.com/Gt1bAYe3Xm — حيدر اداني ☀️🦚 (@haider23232) October 4, 2023

بدوره قال المدون عماد القاصد، في تدوينة "مهرجان العراق الدولي، مهرجان العراء الدولي بدورته الاولى بلهجة تأبشني ونفشني و صورني وأنا طالعه من الحمام ،برقصة هنود الحمر المدججة بالسيوف ".



وأضاف، "ويحك يا أبا جهل كيف يقبل السوداني بكل هذا". من جهتها قالت مدونة عبر منصة "اكس"، " حتى ساعات الليل المتأخرة حرصت النجمة شذى حسون على استقبالي مع ضيوف مهرجان العراق الدولي للجوائز وبنفس الوقت كانت تتابع الاشراف على التجهيزات للمهرجان الذي سيقام اليوم بدورته الاولى في ساحة الاحتفالات بتوقيع المخرج طوني قهوجي..بيستحق اهل العراق الفرح وهو بلد الثقافة والفنون".بالمقابل انتقد مدونون الفنانة العراقية شذى حسون بعد قراءتها النشيد الوطني بطريقة غير صحيحة، إذ قال أحدهم "من الصبح كون تهج من العراق.. الفنانة العراقية شذى حسون تلقي النشيد الوطني في مهرجان بغداد الدولي ولا كلمة بالنشيد صحيحة ..سامعين بالنشيد ناعمآ منعمآ!".بدوره قال المدون عماد القاصد، في تدوينة "مهرجان العراق الدولي، مهرجان العراء الدولي بدورته الاولى بلهجة تأبشني ونفشني و صورني وأنا طالعه من الحمام ،برقصة هنود الحمر المدججة بالسيوف ".وأضاف، "ويحك يا أبا جهل كيف يقبل السوداني بكل هذا".

#مهرجان_العراق_الدولي:



مهرگان العراء الدولي بدورته الاولى بلهجة تأبشني ونفشني و صورني وأنا طالعه من الحمام

برقصة هنود الحمر المدججة بالسيوف ☠️.



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ويحك يا أبا جهل

كيف يقبل السوداني رئيس الإطارات بكل هزا الهراء



والله أسويكم شذر مذر ..

والله XXأئكسكم XXمربعتينXX



ارجع معاي… pic.twitter.com/QpJvjeJinE — Emad Al kasid (@EmadKasid) October 4, 2023









من المشاركين في لجنة التحكيم نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج محسن جابر ومن العراق الفنانة شذى سالم والموسيقار نصير شمة، إضافة الى الناقد الفني الصحافي جمال فيّاض من لبنان.وشارك في المهرجان عدد كبير من النجوم العرب والعراقيين ومنهم جمال سليمان ومنذر الرياحنة وهالة صدقي وبشرى وآخرون.الفنانة العراقية شذى حسون هي منظمة المهرجان والمشرفة عليه وصمم درع المهرجان النحّات العراقي أحمد البحراني.المهرجان فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار وترشيح أفضل وأجمل الأعمال الفنية والدرامية والسينمائية، للنجوم والفنانين العرب والعراقيين ضمن الفئات التي يتنافسون فيها للعام 2023.كان الهدف من المهرجان تكريم الفنانين العرب والعراقيين والاحتفاء بهم في حفل تتويج يليق بنجوميتهم في ليلة استثنائية وصفها الرعاة بأنها ستكون “من ألف ليلة وليلة” تعكس أهمية هذا المهرجان وضخامته.المهرجان أقيم بنسخته الأولى في ساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث حمل في طياته العديد من المفاجآت للنجوم المكرمين.ولاقى المهرجان اراء متضاربة ما بين الانتقاد والقبول، منهم من وصفه بـ"غير المناسب" إذ لم تمر أيام كثيرة على فاجعة الحمدانية، بحسب قولهم، بينما أشاد اخرون بنجاح المهرجان.وكتبت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد في تدوينة، "أبارك للمبدعة شذى حسون نجاح مهرجان العراق الدولي، حيث استطاعت أن تجمع عدداً كبيراً من أصحاب الشأن من الفنانين العراقيين والعرب، وهذه خطوة جيدة ليرى العالم الوجه الآخر للعراق، الوجه الذي يحب الحياة والفن".وأضافت، أن "اختيار يوم وطني للعراق كان موفقاً".