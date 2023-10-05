ياسمين صبري تُثير قلق جماهيرها بشأن حالتها الصحية.. صورة تبين الحقيقة

السومرية نيوز – فن وثقافة



سيطر القلق على محبي الفنانة المصرية ياسمين صبري، بعد نشرها صورة وعلى يدها تظهر آثار فحص طبي.



التقطت ياسمين صبري صورة لنفسها أمام المرآة وهي تمارس التمارين الرياضية، وظهرت في هذه الإطلالة وهي ترتدي "تي شيرت" وبنطال رياضيا باللون الأسود، ونشرتها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام".



تعليقات المتابعين على حالتها الصحية، دفعت ياسمين صبري لحذف الصورة بعد وقت قصير من نشرها، ولم تكشف لمتابعيها عن السبب.