وفاة الفنان المصري محمد بطاوي

ونعي الفنان الشاب محمد البيه، صديقه الفنان الراحل محمد بطاوي، عبر "فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان محمد بطاوي، وآدي كمان حلم وما تحققش".

الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.