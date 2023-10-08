الفنانة المصرية انتصار تُثير الجدل بحديثها عن "الأفلام الإباحية" و "سينما القبلات"

وأوضحت انتصار، في تصريحات تلفزيونية، أنها لم تشجع قط على مشاهدة تلك الأفلام، على عكس ما ادعى البعض، ولكنها كانت تحاول إيجاد أسباب وتفسيرات لماذا يلجأ البعض إلى مشاهدتها.وقامت انتصار بالتعبير عن رأيها بشأن موضوع القبلات في السينما، مشيرة إلى أنها تستمتع بالإجابة عن أسئلة المذيعين والمعدين حول هذا الموضوع.وقالت انتصار إن القبلة كانت جزءًا مهمًا في التراث الفني المصري، وإن السينما المصرية اعتمدت بشكل كبير عليها، وقالت إنها لا تفهم لماذا يثير هذا الموضوع جدلًا كبيرًا وسط الناس.وأضافت إنها ترى أنه ليس هناك مشكلة في ارتداء المايوه في الأماكن المخصصة للسباحة والبحر، وأن هذا أمر طبيعي، كما أبدت استياءها من تصغير بعض الأمور وتضخيمها من قبل بعض وسائل الإعلام.وأشارت إلى أن الفنانين يتلقون أجورًا مقابل تقديمهم للرأي والتعليق على مختلف المواضيع، وأنها لا تفهم سبب توجيه انتقادات شديدة لها.وختمت انتصار تصريحها بالتأكيد على أنها لا تروج لأفلام الإباحية وأنها تعتبرها موضوعًا عاديًا يمكن مناقشته دون تجريح أو تضخيم.