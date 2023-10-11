وفاة المخرج المصري علاء محجوب

وأعلن الفنان على الألفي وفاة المخرج علاء محجوب، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء والدوام لله، وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب، وحما صديقي شادي الحلواني، الله يرحمه ويصبر محبيه".يذكر أن المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.وأخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.وظهر منذ فترة المخرج الراحل علاء محجوب فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب "إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل"، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.وفي وقت سابق، قال المخرج علاء محجوب خلال لقائه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة أنه لا بد أن نقدم فيلمًا أو عملًا فنيًا عن ذوى الهمم، وعددهم كبير في الوطن العربى ولهم بطولات وسجل مشرف.