بين مؤيد ومعارض للقضية الفلسطينية.. امتحان جديد يحرج مشاهير العالم

لجأ بعض مشاهير هوليود إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمهم لإسرائيل، لكن غالبية منشوراتهم قوبلت بالرفض الجماهيري من المتابعين، ودعا بعض المعلقين لدعم فلسطين وانتقدوا قلة اطلاع هؤلاء المشاهير على خلفيات الصراع، ووبخوهم لـ"دعمهم كيانا محتلا".







فقد نشر بيبر على حسابه في إنستغرام منشوراً حمل عنوان "الصلاة من أجل إسرائيل"، واستخدم فيه صورة من حملة القصف الإسرائيلية على غزة عام 2021، حيث ظهر برج ما زال مدمراً إلى الآن على خرائط "غوغل".





وسرعان ما قام بحذف الصورة وحمّل "ستوري" بعنوان "الصلاة من أجل اسرائيل" ولكن بخلقية واضحة، وكتب أيضا في منشور منفصل: "يبدو لي أن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الشعب الإسرائيلي أمر خاطئ. لست مهتما باختيار أحد الجانبين، لكني مهتم بالوقوف الى جانب العائلات التى أخذت منا بوحشية".



وكانت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتس قد حذفت منشوراً مماثلاً قبل أيام بعد أن تفاجأت أن الأطفال الذين في الصورة ليسوا من إسرائيل بل من غزة، وذلك بعد مقتل عشرات الأطفال في غزة بقصف إسرائيلي.



إذ استخدمت في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل وسط الحرب التي اندلعت في المنطقة قبل أيام.



الممثلة جيمي لي كرتس اعترفت ان اسرائيل اره/ابيين بالغلط عندما شاركت صورة اطفال معتقده انهم اسرائليين وكتبت "إره/اب من السماء 🇮🇱 " وعند علمها ان الصورة لأطفال فلسطينيين حذفتها.



الغريب انها أدعت لاحقًا: "أقف مع كل الاطفال"



إذاً لماذا حذفت المنشور دون مجرد تغيير العلم فقط يا ترى؟ pic.twitter.com/tctC8yaTqc — True Side. (@freesoular) October 11, 2023



وغفلت كورتتس عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال غزة".



وبعد الهجوم عليها، قامت لي كرتيس بحذف التدوينة أيضا، واستبدلت بها أخرى دعت فيها إلى حماية الأطفال أيا كانوا، مع وضع إشارة لمؤسسة تديرها تهتم بالأطفال.



من أبرز النجوم الذين أبدوا مواقف مؤيدة لإسرائيل بعد هجوم حماس، السبت، الممثلة، غال غادوت، بطلة فيلم "المرأة المعجزة". وعلى خطى الممثلة الأميركية الشهيرة جيمي لي كورتتس، وقع المغني جاستن بيبر في الخطأ نفسه حيث عبّر عن تعاطفه مع إسرائيل في الأحداث الأخيرة بنشر صور لقطاع غزة المدمر خلال القصف الإسرائيلي لكن من عام 2021.فقد نشر بيبر على حسابه في إنستغرام منشوراً حمل عنوان "الصلاة من أجل إسرائيل"، واستخدم فيه صورة من حملة القصف الإسرائيلية على غزة عام 2021، حيث ظهر برج ما زال مدمراً إلى الآن على خرائط "غوغل".وسرعان ما قام بحذف الصورة وحمّل "ستوري" بعنوان "الصلاة من أجل اسرائيل" ولكن بخلقية واضحة، وكتب أيضا في منشور منفصل: "يبدو لي أن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الشعب الإسرائيلي أمر خاطئ. لست مهتما باختيار أحد الجانبين، لكني مهتم بالوقوف الى جانب العائلات التى أخذت منا بوحشية".وكانت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتس قد حذفت منشوراً مماثلاً قبل أيام بعد أن تفاجأت أن الأطفال الذين في الصورة ليسوا من إسرائيل بل من غزة، وذلك بعد مقتل عشرات الأطفال في غزة بقصف إسرائيلي.إذ استخدمت في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل وسط الحرب التي اندلعت في المنطقة قبل أيام.وغفلت كورتتس عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال غزة".وبعد الهجوم عليها، قامت لي كرتيس بحذف التدوينة أيضا، واستبدلت بها أخرى دعت فيها إلى حماية الأطفال أيا كانوا، مع وضع إشارة لمؤسسة تديرها تهتم بالأطفال.من أبرز النجوم الذين أبدوا مواقف مؤيدة لإسرائيل بعد هجوم حماس، السبت، الممثلة، غال غادوت، بطلة فيلم "المرأة المعجزة".









وكان موقف، الممثلة الإباحية السابقة، ميا خليفة، الأكثر إثارة للجدل بين المؤيدين للفلسطينيين، حيث شاركت هذه النجمة ذي الأصول اللبنانية، السبت، رسالة على موقع إكس، تويتر سابقا، أدت إلى فصلها من دورها كمستشارة في شركة Red Light Holland، التي تنتج وتوزع الفطر السحري "magic mushrooms" وأفيد أيضا أن مجلة "بلاي بوي"Playboy قطعت علاقاتها معها. ونشر لاعب نادي الأهلي السعودي "ستوري" على إنستغرام تضمنت صورة بها آية من القران وقبة الصخرة في القدس.وكان موقف، الممثلة الإباحية السابقة، ميا خليفة، الأكثر إثارة للجدل بين المؤيدين للفلسطينيين، حيث شاركت هذه النجمة ذي الأصول اللبنانية، السبت، رسالة على موقع إكس، تويتر سابقا، أدت إلى فصلها من دورها كمستشارة في شركة Red Light Holland، التي تنتج وتوزع الفطر السحري "magic mushrooms" وأفيد أيضا أن مجلة "بلاي بوي"Playboy قطعت علاقاتها معها.

وكانت خليفة كتبت في منشور على إكس قالت فيه "هل يمكن لأحد أن يطلب من المقاتلين من أجل الحرية في فلسطين أن يقلبوا هواتفهم ويصوروا بشكل أفقي؟" في إشارة إلى معاناة الفلسطينيين.

وبعد أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "ريد لايت هولند"، تود شابيرو، منشور خليفة السابق وأبلغها عبر إكس بفصلها، ردت خليفة بالقول "أود أن أقول إن دعم فلسطين أفقدني فرصة عمل، لكنني غاضبة أكثر من نفسي لأنني لم أتمكن من التحقق فيما إذا كنت أتعامل مع الصهاينة أم لا".

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023



عارضة الأزياء الأميركية، جيجي حديد، أبدت هي الأخرى دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية. عارضة الأزياء الأميركية، جيجي حديد، أبدت هي الأخرى دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية.