رحمة رياض تقتحم مجال التمثيل في مسلسل عالمي

وسيضم طاقم العمل ممثلين أجانب وعرب، نذكر منهم إيريك روبرتس، ريك رافانيلو، ناتاشا هينستريدج من هوليوود، بالإضافة إلى رحمة رياض وهنا شمعون وإياد حوراني ومحمد الحمادي، وغيرهم.وروّجت رحمة لهذا المسلسل على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت البوستر الدعائي الذي ظهرت عليه برفقة أحد أبطال العمل، والقلق والإرهاق يسيطران على ملامح وجهها.واكتفت رحمة في تعليقها على البوستر، بكتابة موعد عرضه يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن الدور أو الشخصية التي تقدّمها في العمل.وكانت رحمة رياض قد حصلت على جائزة "نجمة الغناء العربية" في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023، الذي أقيم في صالة السفراء في كازينو لبنان، برعاية وزارتي السياحة والإعلام، وضمن فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، تحت شعار: “Staying Alive… The Show must go on”.