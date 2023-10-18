راغب علامة عن قصف مستشفى المعمداني: "سقطت الإنسانية بكل معانيها"

وكتب علامة على منصة "اكس": "لم أعد أستغرب أي شيء! سقطت الإنسانية بكل معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون نخب دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء".وأضاف، "الصورة الآن اصبحت واضحة، وحش صهيوني يستقوي على مدنيين وأطفال ومستشفيات وصحافيين غزة والعالم يتفرج ويصفق له بل العالم يدافع عن جرائم الحرب الكبيرة بحق الأطفال والانسانية! ننتظر انتقام ربنا سبحانه تعالى وحساب هؤلاء المجرمين".وتابع علامة: "الآن وبعد هذه المجزرة، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني! حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة والاطفال والعائلات ولم يقتلوا الا الإنسانية".وأكمل، "طيرانهم المجرم لم يستقوي الا على المدنيين وعلى بيوت المدنيين! 10 ايام من القصف لم نرى فيها معركة الا مع الطفولة والبراءة وبدعم من قوى ما يسمى ظلماً بالعالم الأول! عالم العار والاجرام والنفاق حسبنا الله ونعم الوكيل".