عائلة فنية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لفلسطين!

وكانت تهديدات القتل التي تلقتها عائلة حديد، بسبب دعمها لفلسطين، جدية ومثيرة للقلق، وهو ما اضطر لعائلة حديد إلى اتخاذ إجراء قانوني لحمايتهم، وطلب الحماية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لما نشر في لموقع TMZ.وتلقى كل فرد في العائلة تهديدات مخيفة ومشؤومة عبر رسائل وسائل التواصل الإجتماعي وهواتفهم المحمولة، بما في ذلك جيجي، وبيلا، وأنور، وحتى والديهم محمد، ويولاندا.وهاجمت الصفحة التي تحمل اسم stateofisrael، على "انستغرام"، عارضة الأزياء جيجي حديد، وكتبت لها في رسالة غاضبة: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".وجاء تعليق عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، على أحداث طوفان الأقصى، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، وكتبت: "أنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي الفلسطينيين واليهود.. أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي.. إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام ذهابًا وإيابًا".