أحمد حلمي يتضامن مع فلسطين بطريقة تثير إعجاب متابعيه (صورة)

السومرية نيوز – فن وثقافة



وجه الفنان أحمد حلمي الدعم للقضية الفلسطينية على طريقته الخاصة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

حيث قام حلمي بتغيير صورة حسابه بزي فلسطيني ونظارة مكتوب عليها كلمة فلسطين، مما حاز على إعجاب متابعيه بتفاعلهم مع الصورة.



يشار الى ان عددا كبيرا من الفنانين العرب عبروا عن التضامن والدعم الكامل للشعب الفلسطيني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

أدناه صورة أحد حلمي الجديدة: