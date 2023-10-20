إليك أبرز المسلسلات العربية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية





السومرية نيوز- فن وثقافة



تعتبر القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا العربية التي تم تناولها على شكل مسلسلات تلفزيونية، وذلك من أجل الكشف بشكل أكبر ومعمق عن تفاصيل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظلم ومعاناة، منذ النكبة إلى غاية الآن.





كما تمكنت بعض هذه الأعمال التي غالباً ما يتم عرضها في الموسم الرمضاني، من رصد واقع الشباب الفلسطيني، ومشاكله الكبيرة في تحقيق ذاته، في ظل الاعتقالات التعسفية المستمرة، والتهجير القسري إلى مخيمات اللاجئين.



نستعرض لكم في هذا التقرير، أبرز المسلسلات العربية، منها الفلسطينية والسورية، التي تم إنتاجها في فترات زمنية مختلفة، وهدفها الأساسي كشف واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني في أرضه.



المسلسل السوري "عز الدين القسام" سنة 1981 وقد تم تسليط الضوء من خلال هذه المسلسلات تارة على معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال رصد واقع العائلات التي تعيش تحت القصف بشكل دائم، وتارة أخرى على حركات المقاومة الشعبية، والنضال المستمر من أجل الحرية والاستقلال التام، بعد الاحتلال من طرف دولة الاستعمار إسرائيل.كما تمكنت بعض هذه الأعمال التي غالباً ما يتم عرضها في الموسم الرمضاني، من رصد واقع الشباب الفلسطيني، ومشاكله الكبيرة في تحقيق ذاته، في ظل الاعتقالات التعسفية المستمرة، والتهجير القسري إلى مخيمات اللاجئين.نستعرض لكم في هذا التقرير، أبرز المسلسلات العربية، منها الفلسطينية والسورية، التي تم إنتاجها في فترات زمنية مختلفة، وهدفها الأساسي كشف واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني في أرضه.

يروي المسلسل، الذي تم تصويره عام 1981، قصة ثورة الشيخ السوري المجاهد عز الدين القسام ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني، في فلسطين.



إذ تدور الأحداث في الفترة التي كان فيها الاحتلال البريطاني يستعد لاستلام زمام أمور فلسطين، بعد سقوط الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى، وقدوم القسام من سوريا إلى فلسطين، هارباً من وجه الفرنسيين الذين أصدروا بحقه حكماً بالإعدام.



إذ خلال تلك الفترة، بدأ الشيخ القسام يستنهض المواطنين في فلسطين ويكشف لهم خيوط المؤامرة التي تحاك ضد بلاد العرب والمسلمين عموماً وفلسطين خصوصاً.



وفي عام 1921، تمكن الشيخ من تأسيس خلايا مقاومة ضد الاحتلال البريطاني، والتي خاضت العديد من المعارك والمواجهات في سبيل تحرير الأرض.



وبعد أن كُشف أمره، قامت القوات البريطانية بشن حملة عسكرية واسعة ضده في مدينة يعبد، حيث قضى الشيخ القسام مع معظم أعضاء خليته شهداء.



مسلسل "عز الدين القسام" كان من إنتاج تلفزيون قطر ودائرة الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، وبطولة أحمد فضة، ومنى واصف، وأديب قدورة، وهاني الروماني، ومن إخراج هيثم حقي، وتأليف أحمد دحبور.



المسلسل السوري "التغريبة الفلسطينية" سنة 2004 وفي عام 1921، تمكن الشيخ من تأسيس خلايا مقاومة ضد الاحتلال البريطاني، والتي خاضت العديد من المعارك والمواجهات في سبيل تحرير الأرض.وبعد أن كُشف أمره، قامت القوات البريطانية بشن حملة عسكرية واسعة ضده في مدينة يعبد، حيث قضى الشيخ القسام مع معظم أعضاء خليته شهداء.مسلسل "عز الدين القسام" كان من إنتاج تلفزيون قطر ودائرة الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، وبطولة أحمد فضة، ومنى واصف، وأديب قدورة، وهاني الروماني، ومن إخراج هيثم حقي، وتأليف أحمد دحبور.

يعتبر مسلسل "التغريبة الفلسطينية" واحداً من أهم المسلسلات العربية التي سلطت الضوء بشكل كبير وواضح على القضية الفلسطينية، من خلال التفاصيل التي كشف عنها، والمشاهد الواقعية التي صورها للمشاهد.



وقد تم إنتاج المسلسل في رمضان سنة 2004، وهو من إخراج حاتم علي، وكتابة وليد سيف، وإنتاج سوريا الدولية للإنتاج، فيما عادت أدوار البطولة إلى كل من جمال سليمان، وخالد تاجا، وجولييت عواد، ويارا صبري، وتيم حسن، ونادين سلامة، وباسل خياط، ونسرين طافش، ومكسيم خليل.



وتدور أحداث مسلسل "التغريبة الفلسطينية" حول عائلة فقيرة تعيش بالريف الفلسطيني، في فترة الانتداب البريطاني، والمعاناة التي تعيشها بسبب التضييقات الكبيرة بسبب الاستعمار.



وسوف تتطور الأحداث بين جيد وسيئ مع كل شخصية من الشخصيات، إلى غاية سنة 1936، أي عام الثورة الفلسطينية الكبرى، والهجرة اليهودية، إذ سيصبح الأخ الأكبر في العائلة هو الحاكم والناهي بالقرية التي تعيش فيها الأسرة البسيطة.



لكن مباشرةً بعد النكبة سنة 1947، تتحول حياة العائلة إلى جحيم، بعد أن يجدوا أنفسهم بين العائلات النازحة، التي تعيش في مخيمات للاجئين.



ومع ذلك تستمر الأحداث مع الأحفاد الذين يواصلون المقاومة، وذلك خلال أحداث حرب يونيو/حزيران سنة 1967، لينتهي المسلسل بأحداث مفتوحة، تكشف أن المقاومة باقية ومستمرة.



المسلسل العربي المشترك "الاجتياح" سنة 2007 وتدور أحداث مسلسل "التغريبة الفلسطينية" حول عائلة فقيرة تعيش بالريف الفلسطيني، في فترة الانتداب البريطاني، والمعاناة التي تعيشها بسبب التضييقات الكبيرة بسبب الاستعمار.وسوف تتطور الأحداث بين جيد وسيئ مع كل شخصية من الشخصيات، إلى غاية سنة 1936، أي عام الثورة الفلسطينية الكبرى، والهجرة اليهودية، إذ سيصبح الأخ الأكبر في العائلة هو الحاكم والناهي بالقرية التي تعيش فيها الأسرة البسيطة.لكن مباشرةً بعد النكبة سنة 1947، تتحول حياة العائلة إلى جحيم، بعد أن يجدوا أنفسهم بين العائلات النازحة، التي تعيش في مخيمات للاجئين.ومع ذلك تستمر الأحداث مع الأحفاد الذين يواصلون المقاومة، وذلك خلال أحداث حرب يونيو/حزيران سنة 1967، لينتهي المسلسل بأحداث مفتوحة، تكشف أن المقاومة باقية ومستمرة.

يسلط مسلسل "الإجتياح" الضوء على عدة أحداث شهدتها الضفة الغربية سنة 2002، بدءاً من الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية، ثم حصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله، وصولاً إلى حصار كنيسة المهد في بيت لحم ومجزرة جنين.



ويبدأ المسلسل من خلال قصة حب بين فتاة إسرائيلية وشاب فلسطيني من المشاركين في عمليات المقاومة، حيث تقوم بتزويده ببعض المعلومات، وذلك لأن أخاها يعمل في جيش الاحتلال.



وإضافة إلى قصة الحب هذه، يركز المسلسل على الواقع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني، والمعاناة الدائمة مع قوات الاحتلال، وعمليات الاعتقال التعسفية المستمرة.



المسلسل من إنتاج المركز العربي للإنتاج الإعلامي، وإخراج التونسي شوقي الماجري، وسيناريو رياض سيف، وتم تصويره في مدينة دمشق في سوريا.



وشارك في بطولة المسلسل باقة من الممثلين العرب، من بينهم عباس النوري، وصبا مبارك، ومنذر رياحنة، ونضال نجم، وديما قندلفت، وعبد المنعم عمايري، وكندة علوش، ومكسيم خليل، ونادرة عمران، ونادين تحسين بك.



المسلسل الفلسطيني "الروح" سنة 2014 المسلسل من إنتاج المركز العربي للإنتاج الإعلامي، وإخراج التونسي شوقي الماجري، وسيناريو رياض سيف، وتم تصويره في مدينة دمشق في سوريا.وشارك في بطولة المسلسل باقة من الممثلين العرب، من بينهم عباس النوري، وصبا مبارك، ومنذر رياحنة، ونضال نجم، وديما قندلفت، وعبد المنعم عمايري، وكندة علوش، ومكسيم خليل، ونادرة عمران، ونادين تحسين بك.

تم إنتاج مسلسل الروح الفلسطيني من طرف القناة الفضائية "الأقصى"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو من إخراج عمار التلاوي، وبمشاركة ممثلين شباب غير محترفين، بسبب الافتقار إلى إمكانات كبرى داخل قطاع غزة، موقع التصوير.



هذا المسلسل الدرامي، وحسب تصريح المخرج التلاوي، عبارة عن تجسيد لوحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتأكيد لروح المقاومة في صفوف المواطنين، بكافة الأشكال، ومن كافة الأطياف.



إذ يتم تسليط الضوء على الطرق البسيطة التي تتم بها الاحتياطات الأمنية والمجهودات التي يقوم بها المقاومون خلال عملهم.



إضافة إلى تأكيد ضرورة عدم الوقوع في شباك المحتل في حال وقوع أحد المقاومين رهن الاعتقال، خصوصاً عندما تتم مساومتهم، من أجل إفشاء الأسرار، وإيقاع أفراد أخرى من المقاومين.



المسلسل الفلسطيني "الفدائي" عامي 2016 و2017 إذ يتم تسليط الضوء على الطرق البسيطة التي تتم بها الاحتياطات الأمنية والمجهودات التي يقوم بها المقاومون خلال عملهم.إضافة إلى تأكيد ضرورة عدم الوقوع في شباك المحتل في حال وقوع أحد المقاومين رهن الاعتقال، خصوصاً عندما تتم مساومتهم، من أجل إفشاء الأسرار، وإيقاع أفراد أخرى من المقاومين.

يتطرق مسلسل "الفدائي" في جزئه الأول إلى موضوع واقع الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التهويد الذي تتعرض له الضفة الغربية.



إذ يقرب المسلسل المشاهد من واقع معاناة سكان حارات مدينة الخليل في الضفة الغربية، بسبب مضايقات المستوطنين الإسرائيليين.



إضافة إلى الكشف عن عمليات الاستيلاء التي يقوم بها اليهود على ممتلكات الفلسطينيين، والتجاوزات الكبيرة التي تتم من طرف الاحتلال بشكل علني، والتي تعيق عيش حياة طبيعية.