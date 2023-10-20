فنان مصري يتلقّى تهديدات إسرائيلية لمطالبته بفتح الحدود

وقال سمرة في مداخلة هاتفية، إنه تم دعوته لحضور الوقفة التضامنية من نقيب الممثلين أشرف زكي.وتابع أن جميع نجوم الفن أدانوا ما يحدث للأطفال والشيوخ والسيدات والرجال في فلسطين وغزة، لافتًا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني.واستكمل الفنان باسم سمرة قائلًا: "انفعلت وطلبت فتح الحدود للتخلص منهم بالفعل، لكن فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل".كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: "الممثل غير الفاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية".واختتم الفنان باسم سمرة قائلًا: "فلسطين في قلبنا من سنة 1948.. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية".