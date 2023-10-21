ممثل يهودي شهير يهاجم "إسرائيل": دولة أكاذيب (فيديو)

🔴الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر:"لقد تم تلقيننا لنعتقد أن الفلسطينيين عرب أشرار، وكل ما تفعله إسرائيل دفاعًا عن سيادتها له ما يبرره، لكن اتضح أنه كذب ودعاية، واسرائيل دولة فصل عنصري ترتكب جرائم حرب في غزة...👇#Israel #غزة_تحت_القصف #غزة_تُباد #طوفان_القدس #كتائب_القسام pic.twitter.com/3HrvDo7RNV
— المراقب (@snettour) October 17, 2023
🔴الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر:"لقد تم تلقيننا لنعتقد أن الفلسطينيين عرب أشرار، وكل ما تفعله إسرائيل دفاعًا عن سيادتها له ما يبرره، لكن اتضح أنه كذب ودعاية، واسرائيل دولة فصل عنصري ترتكب جرائم حرب في غزة...👇#Israel #غزة_تحت_القصف #غزة_تُباد #طوفان_القدس #كتائب_القسام pic.twitter.com/3HrvDo7RNV