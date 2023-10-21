ممثل يهودي شهير يهاجم "إسرائيل": دولة أكاذيب (فيديو)



السومرية نيوز – فن وثقافة



قال الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر، إن كل ما كان يتلقنه منذ نشأته كيهودي، هو أن الفلسطينيين عرب أشرار، وكل ما تفعله "إسرائيل" معهم، مبرر ودفاع عن النفس.

وقال بيرغر في مقطع مصور، "لقد اتضح أن كل ذلك كذب ودعاية، وإسرائيل دولة فصل عنصري، وترتكب جرائم حرب في غزة".



وأضاف: "الفلسطينيون يعانون منذ احتلالهم عام 1948، ورغم أنني أدين هجوم حماس، لكن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب بحق الفلسطينيين عبر القصف وقطع الغذاء والوقود والماء عنهم".