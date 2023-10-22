العثور على جثة الممثل الجزائري مروان بيريني مشنوقاً في فرنسا

وأكدت تحاليل جينية أجريت على جثة عثر عليها لرجل مشنوق الأسبوع الماضي في بوجوليه (وسط فرنسا) أنها تعود بالفعل لمروان بيريني، حسبما أعلنت مدعية فيلفرانش سور سون، في بيان وصل إلى فرانس برس.وتم العثور على حقيبة تحتوي على أوراق الممثل، المعروف بلعب دور المحامي عبد الفضالة في المسلسل بين عامي 2009 و2022، في 12 أكتوبر في مزرعة غير مأهولة في كورسيل أون بوجوليه.وأوضحت المدعية أن النتائج الأولية للتشريح “تتوافق مع الموت شنقا”، مشيرة إلى أن “التحقيقات مستمرة”.وفي غشت فتح تحقيق أولي في “اختفاء مثير للقلق”، حيث لم يعرف شيء عن الممثل بعد حادث سير يحتمل أنه كان ضالعا فيه.ومساء 3 غشت، صدمت سيارة امرأة تبلغ من العمر 37 عاما في ماكون (وسط فرنسا) بالقرب من ملهى ليلي، عانت من كسور متعددة أدت إلى عجز كامل عن العمل لمدة 28 يوما. ولاذ سائق السيارة بالفرار.وبعد يومين عثر على سيارة رباعية الدفع “قد تكون متطابقة مع السيارة الضالعة في الحادث” في بلدة فلوري، على بعد حوالي 15 كلم جنوبا.وبحسب مصادر قريبة من الملف فإن السيارة تخص مروان بيريني المقيم بالقرب من هناك.وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “Plus belle la vie” بدون مروان بيريني؛ وسيستأنف في نهاية أكتوبر إيذانا بعودة أطول مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه في فرنسا على الإطلاق، بعد أقل من سنة على بث الحلقة الأخيرة على قناة فرانس 3.