بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي.. الفنانة المصرية أنغام تتلقى تهديدات "إسرائيلية"

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A post shared by Angham (@anghamofficial)
A post shared by Angham (@anghamofficial)
انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.
انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟
يعني #مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين…
— Angham (@Angham) October 19, 2023
انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.
انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟
يعني #مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين…