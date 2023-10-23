"حادث" يودي بحياة إعلامية مصرية

ونعى الإعلامية عدد كبير من أصدقائها، وكان من بين هؤلاء صفحة "ماسبيرو الأصل" عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر".وكان آخر منشور للإعلامية "ناهد الصباح"، كتبته على صفحتها على "فيسبوك": "صباح الخير، قولوا يا رب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".