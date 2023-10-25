وفاة الفنان الأمريكي ريتشارد راوندتري عن عمر 81 عاما

وذكر موقع ديدلاين المتخصص أن ريتشارد راوندتري، المعروف بمساهمته في فتح أبواب جديدة أمام الممثلين السود، توفي محاطاً بعائلته "بعد معركة قصيرة مع سرطان البنكرياس".حقق فيلم "شافت"، الذي يؤدي فيه راوندتري دور المحقق الخاص جون شافت، نجاحاً كبيراً عند طرحه، واستُتبع بالكثير من التتمات والمسلسلات.وبعد أكثر من خمسين عاماً، استمر ريتشارد راوندتري في الظهور على الشاشة في أدوار مختلفة، خصوصاً في مسلسل "تشيريش ذي داي"، والكوميديا "موفينغ أون" عام 2022.وقال وكيل أعمال ريتشارد، باتريك ماكمين، في تصريح لمجلة فراييتي: "كان عمل ريتشارد ومسيرته المهنية بمثابة نقطة تحول لأول الأدوار الرجالية للأميركيين السود في السينما".ويُعتبر "شافت" من الأفلام التي طبعت تاريخ السينما، وفتح الطريق أمام ما عُرف بـ"سينما استغلال السود" Blaxpoitation، وهو نوع حظي بإشادة في سبعينيات القرن العشرين من جهات اعتبرت أنه حسّن صورة الأميركيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، فيما رأى منتقدوه أنه عزز بعض الصور النمطية عن السود.وقال ريتشارد راوندتري عن "شافت"، في تصريحات إذاعية عام 2019: "لقد كان ذلك بمثابة سيف ذي حدين". وأضاف: "لكن الكثير من الناس، من جميع أنحاء البلاد، وحتى من جميع أنحاء العالم، جاؤوا إلي وأخبروني بما يعنيه هذا الفيلم لهم في عام 1971".