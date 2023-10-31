نوال الزغبي "تسخر" من ميريام فارس وتثير بلبلة

وفي التفاصيل، شاركت نوال مؤخرا في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش، الذي طرح عليها سؤالًا خيّرها فيه بين مواطنتيها الفنانتين هيفا وهبي وميريام فارس، كبديل للفنانة نانسي عجرم.فأجابت نوال: ميريام فارس تخطَّت المحلية وصارت في مصاف فنانات عالميات مثل ويتني هيوستن وسيلين ديون وفيروز، لتتوقف قليلًا وتقول لذا اختار هيفا وهبي.