اللاعب البريطاني جيمس هاسكل: "طليقتي كانت تعاملني كالكلب"

وانفصل الزوجان عن بعضهما البعض فور انتهائهما من تصوير البرنامج، إذ قال هاسكل، إن زوجته كانت تعامله كما الكلب.فيما كشفت كلوي أن زوجها السابق لم يكن يعاونها على الإطلاق، قبل أن تنهره: "أنت دائمًا تفعل ما تحب فقط. أبلغتني بأن البودكاست فكرة مذهلة، وحينما جاء وقت التنفيذ لم تقم بأي شيء".وبحسب "كلوي"، كان مقررًا أن تقدم بودكاست رفقة هاسكل بشأن زواجهما، لكنها وجدت "كل الأمور تقع على عاتقها" فيما يخص هذا الأمر.أثناء حديث هاسكل، تلقت كلوي مكالمة عبر تطبيق "زوم"، لكن الأول استمر في تحدثه، ما دفع الأخيرة إلى إسكاته.علق هاسكل على هذا التصرف بقوله: "هي تعاملني مثل الكلب أو الطفل الصغير".شبهت كلوي علاقتها مع هاسكل بـ"الحرب العالمية الثالثة"، موضحة أنها حضرت جلسات لإنقاذ زواجهما، لكن الأمر لم يكن مفيدًا.