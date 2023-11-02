وفاة الفنانة الكويتية "جواهر" بعد معاناة مع السرطان

السومرية نيوز – فن وثقافة



توفيت، الفنانة الكويتية منال المسفر المعروفة باسم "جواهر"، عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة.







وعبر موقع "فيسبوك" كتبت العيدان إن الراحلة جواهر عادت إلى الكويت بعد رحلة علاجها في لندن، ومكثت نحو شهر في مستشفيات بلادها، قبل الإعلان عن وفاتها.



وفي سبتمبر الماضي، أعلنت عائلة الفنانة الكويتية، عبر حسابها في "سناب شات"، تدهور حالتها الصحية.



وأكدت العائلة، في منشور مقتضب، أنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وأنها "تحت رحمة الله". ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها "جواهر" التي غيّبها الموت بعد رحلة علاج استمرت أكثر من 4 سنوات في العاصمة البريطانية لندن.وعبر موقع "فيسبوك" كتبت العيدان إن الراحلة جواهر عادت إلى الكويت بعد رحلة علاجها في لندن، ومكثت نحو شهر في مستشفيات بلادها، قبل الإعلان عن وفاتها.وفي سبتمبر الماضي، أعلنت عائلة الفنانة الكويتية، عبر حسابها في "سناب شات"، تدهور حالتها الصحية.وأكدت العائلة، في منشور مقتضب، أنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وأنها "تحت رحمة الله".

عن حياة جواهر الكويتية الفنية

بدأت جواهر الكويتية مشوارها الفني عام 1990 بعد ظهورها في مسرحية "الخفاش"، وفي عام 1997 شاركت في 4 مسلسلات، لكنها بعد ذلك قررت الاعتزال، وعادت مرة أخرى في عام 2003 وقدمت 5 مسلسلات، كما قدمت واحداً من أشهر أدوارها في مسلسل "يوم آخر"، واستمرت حتى عام 2005 ثم اعتزلت مرة أخرى، لتعود من جديد عام 2010 وتقدم عدة أعمال تلفزيونية كوميدية، وفي عام 2018 قررت الاعتزال بعد إصابتها بسرطان المعدة.