مي العيدان تُثير الضجة بشأن سبب وفاة الفنانة جواهر

السومرية نيوز – فن وثقافة



أحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ضجة واسعة بعد حديثها حول الإهمال الذي طال الفنانة جواهر الكويتية، التي وافتها المنية منذ أيام.

ونشرت مي العيدان مقطع فيديو من مقابلة قديمة أجرتها مع الممثلة جواهر الكويتية التي عانت كثيرا من مرض السرطان قبل الرحيل.



وأشارت في تعليقها إلى أن الراحلة عانت مع الطاقم الطبي الذي لم يكتشف مرضها بالسرعة المطلوبة مما عجل وفاتها، قائلة: "للأسف التشخيص مشكلة الطب عندنا بالكويت.. كل دكتور وكل مستشفى يقولون شيئا مختلفا، ويحتاج الوصول إلى الدكتور الصحيح وقتا طويلا.. الأمر الذي يؤثر على صحة المريض ويسمح بتوغل المرض في جسده ودخوله مرحلة صعبة".