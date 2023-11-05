كاظم الساهر: أفقد رغبتي بالوجود.. أريد الصراخ على المسرح

وأوضح الساهر خلال لقاء له على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب أنه بعد فقدان عدد من المقربين له شعر بفقدان رغبته بالوجود، إلا أن القراءة كانت شيئاً من الأشياء التي ساعدته.وقال الفنان العراقي: " كنت مؤخراً أمر بأزمة نفسية بعد فقدان أعز ناسي، ففي السنوات الأخيرة فقدت العديد من الأحبة وهذا أثر بي كثيراً"، متحدثاً عن علاقته وذكرياته مع الشاعرين نزار قباني وكريم العراقي.وتابع: "خلال هذه الفترة بدأت أفقد رغبتي في أن أكون موجوداً، لذا تمنيت خلال هذا الوقت لو أنني أصعد على المسرح وأصرخ صرخة واحدة وانتهي، فقدتُ المتعة ووصلت إلى طريق مسدود؛ لكن الكتاب أعادني، هو والأصدقاء الطيبون".ولفت إلى أن القراءة لها أهمية كبيرة للغاية على من يقوم بها مقدماً النصائح للجمهور بضرورة القراءة المستمرة وانعكاسها على ممارسيها والمحيطين بهم.وروى كاظم الساهر بعض ذكرياته مع نزار قباني، ورؤية الأخير لجانب فيه يمكن أن يكون شاعراً وهو ما كان يشعره بالسعادة الشديدة، قائلاً: "كنت أخجل من نزار عندما أطلب تعديلاً بسيطاً، وكان يطلب مني في كل مرة الكف عن الخجل والانتظار ولكن بعد دقائق يهاتفني ويقول لي عبارته الجميلة أكتب هذا البيت الجميل".وأضاف: "قال لي نزار قباني مرة أنني شاعر، وكنت أطير من الفرح عندما عدت، بأن قامة كبيرة مثل نزار رأى فيني هذا الجانب".وحول علاقته بكريم العراقي، لفت إلى أن نزار قباني كان معجباً به وأوصاه أن يتمسك به، موضحاً أنه كان يعمل في أيامه الأخيرة على قصيدة ويعدل فيها، ووعده أن تخرج كما تمنى ولا يقبل بتسجيلها تجارياً، معلقاً: "لقد وعدت كريم وسوف أفي بوعدي".وفي الوقت نفسه، كشف كاظم الساهر عن انتهائه من كتابة أغنية أوقفوا الحرب التي سيطلقها باللغة الإنجليزية لتجمل رسالة لوقف الحرب على قطاع غزة إلى العالم، ويستعد للسفر إلى نيويورك لتسجيلها بالتعاون مع الأمم المتحدة.وعن كلمات الأغنية أوضح أنها تقول: "أوقفوا الحرب، لقد تعبنا، نحن نتمنى لكل أطفال العالم أن يعيشوا بسلام، هذا ما تقوله ثقافتنا ومحبتنا، فالتسامح جميل، ونحن لا نريد لأحد أن يموت أو يتعرض للظلم".