ممثلة عالمية وعارضة أزياء تُثير ضجة بفستانها الشفاف! (صور)



السومرية نيوز – فن وثقافة



خطفت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية هيلين فلاناغان الأنظار بإطلالتها السوداء المثيرة خلال حفل "ميسباب اكس بلاي بوي" في مانشستر يوم الخميس.

وظهرت النجمة، البالغة من العمر 33 عامًا، في فستان شفاف بالكامل يكشف ملابسها الداخلية السوداء ومزين بأرنب بلاي بوي الشهير.