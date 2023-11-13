"روحي اعملي لي تبوله"... أحلام تستفزّ اللبنانيين من جديد وتُهاجم التيكتوكر فاتيما

من درى عنك يا انتي كتييير راح نشتاق لكم اما الاعتذار والا الافلاس يالله بدي روحي اعملي لي تبوله جوعانه 🇸🇦 https://t.co/lwWQ3mtS9g
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 11, 2023
من درى عنك يا انتي كتييير راح نشتاق لكم اما الاعتذار والا الافلاس يالله بدي روحي اعملي لي تبوله جوعانه 🇸🇦 https://t.co/lwWQ3mtS9g
ليش تعملك تبولة !! هي ما تشتغل عندك و الا عشانها لبنانية تقولين لها كذا !
هذا ليس من الاخلاق يا استاذة
— نعيمة المقبالي (@NaeemaAlmaqbali) November 11, 2023
ليش تعملك تبولة !! هي ما تشتغل عندك و الا عشانها لبنانية تقولين لها كذا !
هذا ليس من الاخلاق يا استاذة
التبولة أكلة صحية، تُشبع "الذواقة" لا أصحاب "الكروش الجائعة"، ولا أعرف فاتيما ولم اشاهد فيديوهاتها من قبل، ولكن بالتأكيد هي ليست خادمة عندك، روحي أشوي لك خروف وانسفي عليه "١٠ كيلو رز" بركي بتتعلمي كيف تخاطبي الناس لما تكوني شبعانة. (الجوعان "عزة نفس" عمره ما بيشبع)
— jamal cheaib (@JamalCheaib) November 11, 2023
التبولة أكلة صحية، تُشبع "الذواقة" لا أصحاب "الكروش الجائعة"، ولا أعرف فاتيما ولم اشاهد فيديوهاتها من قبل، ولكن بالتأكيد هي ليست خادمة عندك، روحي أشوي لك خروف وانسفي عليه "١٠ كيلو رز" بركي بتتعلمي كيف تخاطبي الناس لما تكوني شبعانة. (الجوعان "عزة نفس" عمره ما بيشبع)
ههههههههههه بدها سبانخ ما جابوا لها 😂😂😂😂 ما تعرف ان الكريم اللي حطته على وجها ذاك اليوم بيطلع عليها اكثر من بيع السوق هههههههه مستحيل الشبه بينهم 😂😂 https://t.co/CUpXHY5mae
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 12, 2023
ههههههههههه بدها سبانخ ما جابوا لها 😂😂😂😂 ما تعرف ان الكريم اللي حطته على وجها ذاك اليوم بيطلع عليها اكثر من بيع السوق هههههههه مستحيل الشبه بينهم 😂😂 https://t.co/CUpXHY5mae