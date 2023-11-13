"روحي اعملي لي تبوله"... أحلام تستفزّ اللبنانيين من جديد وتُهاجم التيكتوكر فاتيما

بعد أن أثارت الجدل بمقاطعة تطبيق تيك توك، هاجمت الفنانة أحلام، نجمة تيك توك اللبنانية فاتيما بسبب كلامها الساخر عن الذين قاطعوا التطبيق. فردّت أحلام بطريقة لاذعة وحادّة مما أدى إلى ردود فعل متضاربة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ردّ أحلام على التيكتوكر فاتيما



تفاعلت الفنانة الخليجيّة أحلام مع فيديو متداول على المنصات الإلكترونيّة عن خبيرة التجميل اللبنانية فاتيما التي انتقدت مقاطعي التيك توك، فكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي على تطبيق أكس: "من درى عنك يا انتي كتييير راح نشتاق لكم اما الاعتذار والا الافلاس يالله بدي روحي اعملي لي تبوله جوعانه".

من درى عنك يا انتي كتييير راح نشتاق لكم اما الاعتذار والا الافلاس يالله بدي روحي اعملي لي تبوله جوعانه 🇸🇦 https://t.co/lwWQ3mtS9g — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 11, 2023

وأثار هذا التعليق ردود فعل متضاربة، فالبعض دعم موقف أحلام خاصّة المتابعين السعوديين، فقال أحدهم: "والله هي الوحيدة اللي تستحق التكريم احلام وبس". وأثار هذا التعليق ردود فعل متضاربة، فالبعض دعم موقف أحلام خاصّة المتابعين السعوديين، فقال أحدهم: "والله هي الوحيدة اللي تستحق التكريم احلام وبس".





أما القسم الآخر إعتبر كلامها فوقيّ ومهين للشعب اللبناني عموماً، فقالت نعيمة المقبالي:" "ليش تعملك تبولة!! هي ما تشتغل عندك و الا عشانها لبنانية تقولين لها كذا ! هذا ليس من الاخلاق يا استاذة". أما القسم الآخر إعتبر كلامها فوقيّ ومهين للشعب اللبناني عموماً، فقالت نعيمة المقبالي:" "ليش تعملك تبولة!! هي ما تشتغل عندك و الا عشانها لبنانية تقولين لها كذا ! هذا ليس من الاخلاق يا استاذة".

ليش تعملك تبولة !! هي ما تشتغل عندك و الا عشانها لبنانية تقولين لها كذا !

هذا ليس من الاخلاق يا استاذة — نعيمة المقبالي (@NaeemaAlmaqbali) November 11, 2023



أما من جهة اللبنانيين، إعتبروا كلامها مستفزّ وساخر، فكتب أحدهم مدافعاً عن طبق التبولة: "التبولة أكلة صحية، تُشبع "الذواقة" لا أصحاب "الكروش الجائعة"، ولا أعرف فاتيما ولم اشاهد فيديوهاتها من قبل، ولكن بالتأكيد هي ليست خادمة عندك، روحي أشوي لك خروف وانسفي عليه "١٠ كيلو رز" بركي بتتعلمي كيف تخاطبي الناس لما تكوني شبعانة. (الجوعان "عزة نفس" عمره ما بيشبع)". أما من جهة اللبنانيين، إعتبروا كلامها مستفزّ وساخر، فكتب أحدهم مدافعاً عن طبق التبولة: "التبولة أكلة صحية، تُشبع "الذواقة" لا أصحاب "الكروش الجائعة"، ولا أعرف فاتيما ولم اشاهد فيديوهاتها من قبل، ولكن بالتأكيد هي ليست خادمة عندك، روحي أشوي لك خروف وانسفي عليه "١٠ كيلو رز" بركي بتتعلمي كيف تخاطبي الناس لما تكوني شبعانة. (الجوعان "عزة نفس" عمره ما بيشبع)".

التبولة أكلة صحية، تُشبع "الذواقة" لا أصحاب "الكروش الجائعة"، ولا أعرف فاتيما ولم اشاهد فيديوهاتها من قبل، ولكن بالتأكيد هي ليست خادمة عندك، روحي أشوي لك خروف وانسفي عليه "١٠ كيلو رز" بركي بتتعلمي كيف تخاطبي الناس لما تكوني شبعانة. (الجوعان "عزة نفس" عمره ما بيشبع) — jamal cheaib (@JamalCheaib) November 11, 2023



في سياق متصل، لم تتوقّف أحلام إلى هذا الحدّ بل تابعت هجومها الحادّ على فاتيما، فنشرت منشور ساخر، قائلة: "ههههههههههه بدها سبانخ ما جابوا لها..ما تعرف ان الكريم اللي حطته على وجها ذاك اليوم بيطلع عليها اكثر من بيع السوق هههههههه مستحيل الشبه بينهم"، فأثار تضارب بالآراء، فالبعض ضحك مع أحلام أما البعض الآخر استذكر شكلها في الماضي وقال: "ولك عين تتكلمي يا كنتاكي؟". في سياق متصل، لم تتوقّف أحلام إلى هذا الحدّ بل تابعت هجومها الحادّ على فاتيما، فنشرت منشور ساخر، قائلة: "ههههههههههه بدها سبانخ ما جابوا لها..ما تعرف ان الكريم اللي حطته على وجها ذاك اليوم بيطلع عليها اكثر من بيع السوق هههههههه مستحيل الشبه بينهم"، فأثار تضارب بالآراء، فالبعض ضحك مع أحلام أما البعض الآخر استذكر شكلها في الماضي وقال: "ولك عين تتكلمي يا كنتاكي؟".

ههههههههههه بدها سبانخ ما جابوا لها 😂😂😂😂 ما تعرف ان الكريم اللي حطته على وجها ذاك اليوم بيطلع عليها اكثر من بيع السوق هههههههه مستحيل الشبه بينهم 😂😂 https://t.co/CUpXHY5mae — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 12, 2023



إعجاب فاتمة لفيديو مسيء للسعودية.. يغضب أحلام



وكانت التيكتوكر فاتمة قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بعد أن قامت بإعجاب على فيديو اعتبره البعض مسيء للمملكة العربية السعودية، فهاجمها عدد كبير من رواد تيك توك إلى أن وصل الأمر بها إلى خسارة أكثر من 800 ألف متابع على حسابها. وبعدها، نشرت فيديو آخر، قالت خلاله: "سمعت في كتير ناس مقاطعين التيك توك راح نشتاقلكم كتير"، فأغضبت الكثير من المتابعين من بينهم الفنانة أحلام. وكانت التيكتوكر فاتمة قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بعد أن قامت بإعجاب على فيديو اعتبره البعض مسيء للمملكة العربية السعودية، فهاجمها عدد كبير من رواد تيك توك إلى أن وصل الأمر بها إلى خسارة أكثر من 800 ألف متابع على حسابها. وبعدها، نشرت فيديو آخر، قالت خلاله: "سمعت في كتير ناس مقاطعين التيك توك راح نشتاقلكم كتير"، فأغضبت الكثير من المتابعين من بينهم الفنانة أحلام.

في سياق آخر، هذه ليست المرّة الأولى التي تستفز بها أحلام الشعب اللبناني، ففي عام 2016، هاجمت أحلام اللبنانيين بمنشور كتبته على تطبيق "تويتر" (أكس حالياً)، وصفتهم ب"بياعي الفلافل" و"بالشحادين"، فطالب اللبنانيون حينها بمنع أحلام دخول الأراضي اللبنانية.