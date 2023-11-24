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"أرباحها ستقدم لدعم فلسطين".. كاظم الساهر يطرح أغنية باللغة الإنكليزية (فيديو)
فن وثقافة
2023-11-24 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,367 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
طرح الفنان العراقي كاظم الساهر، أغنيته الجديدة على موقع يوتيوب وصفحاته الشخصية على منصتي إنستغرام وفيسبوك.
تحمل الأغنية اسم "امسك سلاحك-Hold your fire" والتي يدعم من خلالها الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول والتي أسفرت عن استشهاد أزيد من 13 ألف شخص.
وقام الفنان كاظم الساهر بغناء أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية مع المحافظة على اللحن العربي، فيما تحدث من خلال أغنية "Hold your fire" عما تعرض له سكان مدينة غزة المحاصرة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ أزيد من 40 يوماً.
الأغنية نزلت في أول يوم لقرار الهدنة والذي سيستمر أربعة أيام.
الأغنية لاقت إعجاباً كبيراً من قبل محبي كاظم الساهر، إذ تجاوز عدد المشاهدات عليها حاجز 600 ألف مشاهدة في أقل من ساعة على حسابه الشخصي في إنستغرام، وأزيد من 30 ألف إعجاب، إضافة إلى أكثر من ألف تعليق.
أما على صفحته بموقع يوتيوب فوصل عدد المشاهدات في أقل من ساعة إلى قرابة 10 آلاف مشاهدة وأكثر من ألفي إعجاب.
روج الفنان كاظم الساهر أغنيته الجديدة، على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات، حيث نشر مقطعاً مثيراً من الأغنية، معبراً عن طموحه إلى منح الموسيقى بُعداً إنسانياً عملياً يتخطى حدود الترفيه.
فيما وجه كلماتها بطريقة مؤثرة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى أن تكون وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة، مع تأكيد أن الأغنية تعكس فكرته الفنية وتلحينه الرائع، بينما كتبت كلماتها توم لو.
وفي تفاصيل أكثر حول العمل الفني، قام الفنان ميشال فاضل بتوزيع الموسيقى، وتم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. ولفت كاظم الساهر الانتباه إلى أن عوائد الأغنية سيتم التبرع بها لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة.
تأتي هذه المبادرة في إطار استخدام الفن والموسيقى كأدوات لدعم السلام والجهود الإنسانية، حيث تستهدف أغنية "Hold your fire" الوصول إلى جمهور عالمي، وتسليط الضوء على العمل الإنساني بشكل خاص.
تتسم الأغنية بلغتها الإنجليزية بهدف تحقيق تأثير أوسع، والوصول إلى الجمهور الغربي؛ وذلك للتعرف من خلال الفن على ما يعيشه الأطفال والناس في غزة. أما بخصوص فيديو أغنية "Hold your fire"، فقد استخدمت العديد من المشاهد المأساوية في غزة التي حدثت خلال الحرب الأخيرة.
وفي إشارة إلى مواقفه الإنسانية، ألغى كاظم الساهر حفلاً غنائياً سابقاً تضامناً مع أهالي غزة، حيث أعرب على حسابه في إنستغرام عن الأسف لتأجيل حفلي قطر وعمان، بسبب الظروف المأساوية في غزة.
وفي الختام يظهر تضامن الفنانين مع فلسطين من خلال إطلاق أعمال فنية جديدة، مثل أحمد سعد ومحمد منير، دعماً للقضية الفلسطينية.
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