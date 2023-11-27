اليسا في بغداد لإحياء حفل غنائي.. إليكم الحقيقة

ولاقى المقطع المصور لإيناس طالب رواجاً واسعاً، خاصة على منصة "تيك توك" فيما بدت تتناقله الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتروج على أن الحفل سيكون الجمعة المقبل 1 كانون الأول 2023.وبحسب المقطع المتداول، تقول طالب: "انتظرونا مساء يوم الجمعة بحفل غنائي للنجم العربية، اليسا، في مدينة ألعاب السندباد لاند بالعاصمة بغداد"، مردفة بالقول: "سأكون عريفة للحفل الغنائي".وأضافت: "نلتقي على الحب والجمال، بحفل جماهيري كبير"، لافتة الى أن "الحفل سيبدأ بتمام الساعة السابعة مساء".*منشورات مزيفةوبعد الاطلاع على حسابات اليسا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعلن عن حفل جديد في بغداد وحتى مدير أعمالها أمين أبي ياغي لم يصرّح حتى الآن عن الخبر.لكن تواصلت السومرية، مع مصادر فنية، أكدت أن ما يتم تداوله عن حفل للفنانة إليسا الجمعة المقبل "غير صحيح".*السندباد تنفيبدورها، نفت ادارة مدينة السندباد لاند "ما تم تداوله عن وجود حفل غنائي للفنانة العربية اليسا وان المقطع المتداول للفنانة العراقية ايناس طالب هو قديم"، مؤكدة انه "لا توجد اي حفلات غنائية بالمستقبل القريب داخل مدينة السندباد لاند".*حفل سابقيذكر أن المطربة اللبنانية المشهورة، إليسا، أحيت، في عام 2021، أول حفل غنائي لها في بغداد، والذي يحمل شعار "كامل العدد" من جانب معجبيها.وتصدر هاشتاغ "إليسا في بغداد" موقع تويتر، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل اليسا لحظة بلحظة والذي اقيم في سندباد لاند.وابتدأت اليسا الحفل باغنية "وحشتوني" للمطربة وردة الجزائرية، ثم وجهت كلمة الى الجمهور أكدت فيها أنه "من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم".وأضافت: "الشعب العراقي عندي ضعف عليه؛ لأنه يشبهنا بالذي عانينا منه، وانا اتمنى ان ترجع الحياة للعراق، اتمنى ان تقضوا وقت حلو وانبسطوا قدر الإمكان".وبينت المطربة اللبنانية: "أتمنى أن تكون سهرة حلوة وافتتاحية لسهرات كثيرة"، ثم غنت اغنية موطني، وامتد الحفل الذي قدمته الفنانة ايناس طالب لساعات طوال غنت فيه اليسا أشهر اغنياتها ولبت طلبات الحضور من الاغاني.الى ذلك تصدرت إليسا "الترند" العربي على موقع أكس (تويتر سابقاً)، بعد نشرها بعض الصور الحديثة من جلسة تصوير خاصة بمجلة "جمالك"، حيث ظهرت بمظهر جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".*انتقاداتفي سياق آخر، تواجه النجمة اللبنانية اليسا إنتقادات هائلة بسبب تصرّفها خلال حفلها في السعودية، حيث قامت بالتلاعب بكلمات أغنية وطنية عن لبنان "بتتلج الدني" للسيدة فيروز، فاستبدلت اليسا كلمة "لبنان" ب"السعودية"، وقالت: "يا سعوديّة بحبّك لتخلص الدني". مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.