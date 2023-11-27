مجدداً.. اليسا في بغداد لإحياء حفل غنائي "كبير"

السومرية نيوز – فن وثقافة



أعلنت الفنانة العراقية، إيناس طالب، عن إحياء المطربة اللبنانية إليسا، حفلاً غنائياً في العاصمة بغداد.

وقالت طالب، في مقطع مصور، حصلت عليه السومرية نيوز: "انتظرونا مساء يوم الجمعة المقبلة 2023/12/1، بحفل غنائي النجم العربية، اليسا، في بغداد"، مردفة بالقول: "سأكون عريفة للحفل الغنائي".



وأضافت: "نلتقي على الحب والجمال، بحفل جماهيري كبير"، لافتة الى أن "الحفل سيبدأ بتمام الساعة السابعة مساء".





وهذه ليست المرة الأولى، التي تزور بها المطربة اللبنانية المشهورة، إليسا، العاصمة بغداد، بل أحيت، في عام 2021، أول حفل غنائي لها، والذي يحمل شعار "كامل العدد" من جانب معجبيها.



وتصدر هاشتاغ "إليسا في بغداد" موقع تويتر، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل اليسا لحظة بلحظة والذي اقيم في سندباد لاند.



وابتدأت اليسا الحفل باغنية "وحشتوني" للمطربة وردة الجزائرية، ثم وجهت كلمة الى الجمهور أكدت فيها أنه "من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم".



وأضافت: "الشعب العراقي عندي ضعف عليه؛ لأنه يشبهنا بالذي عانينا منه، وانا اتمنى ان ترجع الحياة للعراق، اتمنى ان تقضوا وقت حلو وانبسطوا قدر الإمكان".



وبينت المطربة اللبنانية: "أتمنى أن تكون سهرة حلوة وافتتاحية لسهرات كثيرة"، ثم غنت اغنية موطني، وامتد الحفل الذي قدمته الفنانة ايناس طالب لساعات طوال غنت فيه اليسا أشهر اغنياتها ولبت طلبات الحضور من الاغاني.



الى ذلك تصدرت إليسا "الترند" العربي على موقع أكس (تويتر سابقاً)، بعد نشرها بعض الصور الحديثة من جلسة تصوير خاصة بمجلة "جمالك"، حيث ظهرت بمظهر جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". وهذه ليست المرة الأولى، التي تزور بها المطربة اللبنانية المشهورة، إليسا، العاصمة بغداد، بل أحيت، في عام 2021، أول حفل غنائي لها، والذي يحمل شعار "كامل العدد" من جانب معجبيها.وتصدر هاشتاغ "إليسا في بغداد" موقع تويتر، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل اليسا لحظة بلحظة والذي اقيم في سندباد لاند.وابتدأت اليسا الحفل باغنية "وحشتوني" للمطربة وردة الجزائرية، ثم وجهت كلمة الى الجمهور أكدت فيها أنه "من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم".وأضافت: "الشعب العراقي عندي ضعف عليه؛ لأنه يشبهنا بالذي عانينا منه، وانا اتمنى ان ترجع الحياة للعراق، اتمنى ان تقضوا وقت حلو وانبسطوا قدر الإمكان".وبينت المطربة اللبنانية: "أتمنى أن تكون سهرة حلوة وافتتاحية لسهرات كثيرة"، ثم غنت اغنية موطني، وامتد الحفل الذي قدمته الفنانة ايناس طالب لساعات طوال غنت فيه اليسا أشهر اغنياتها ولبت طلبات الحضور من الاغاني.الى ذلك تصدرت إليسا "الترند" العربي على موقع أكس (تويتر سابقاً)، بعد نشرها بعض الصور الحديثة من جلسة تصوير خاصة بمجلة "جمالك"، حيث ظهرت بمظهر جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وفي الإطلاع على حسابات اليسا الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، لم تعلن بعد عن حفلها المقرّر إحيائه في بغداد وحتى مديرأعمالها أمين أبي ياغي لم يصرّح حتى الآن عن الخبر.



في سياق آخر، تواجه النجمة اللبنانية اليسا إنتقادات هائلة بسبب تصرّفها خلال حفلها في السعودية، حيث قامت بالتلاعب بكلمات أغنية وطنية عن لبنان "بتتلج الدني" للسيدة فيروز، فاستبدلت اليسا كلمة "لبنان" ب"السعودية"، وقالت: "يا سعوديّة بحبّك لتخلص الدني". مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.







