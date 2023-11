كاظم الساهر عن إلغاء حفلاته: نفسيتي سيئة لا تسمح بالغناء وسط أحداث فلسطين

وقال الساهر خلال لقاء متلفز، إن "المشاهد المروعة التي رأيناها في غزة حفزتني لتقديم عمل يصل إلى كل العالم، لذلك قمت بكتابة كلمات أغنية Hold your fire باللغة العربية ثم ترجمتها للغة الإنجليزية وأرسلتها إلى أحد الشعراء حتى يكتبها مثلما أرغب".وأضاف، أن "منظمة الأمم المتحدة تعاونت معي ورشحت لي الشاعر توم لو لكتابة الأغنية، والذي قدمها بشكل جميل، واستمريت في العمل عليها لأيام ثم سجلتها مع الجمعية الموسيقية الكلاسيكية التابعة للأمم المتحدة، وساعدني مطربي دار الأوبرا في تسجيلها وتم طرحها في النهاية".وتابع الساهر، "تقديم Hold your fire باللغة الإنجليزية كان تحدي كبير بالنسبة إلي، وكنت حريص على إيصال الرسائل إلى العالم وأن تمس الكلمات والألحان روح المتلقي".أما عن حفلاته، اختتم : كان لدي حفلين قمت بتأجيلهما بسبب أحداث فلسـطين، حيث جلست مع مدير أعمالي ونجلي وسام وأخبرتهما أن نفسيتي سيئة ولا تسمح لي بالغناء في أي حفلات حاليًا، وبالفعل كان منظمو الحفلين متعاونون معًا وتم تأجليهما إلى تاريخ آخر".يذكر أن أغنية Hold your fire وصلت إلى 318 ألف مشاهدة على قناة كاظم الساهر على يوتيوب حتى الآن منذ أن تم طرحها قبل 3 أيام، ودخلت الأغنية تريند الأكثر استماعًا على يوتيوب فور طرحها.