عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية

وقال عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على قناة "MBC مصر": "مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية... الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية".وتابع الإعلامي قائلا: "أود أن أتقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".وأضاف أديب قائلا: "لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم ولكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية".وأردف الإعلامي المصري قائلا: "أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر... هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي: مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات"، حسب قوله.