بينهم نانسي عجرم.. مشاهير عرب يتفاعلون مع تحرير الأسرى بعد هدنة غزة





السومرية نيوز – فن وثقافة



عبر عدة مشاهير عرب عن سعادتهم وفرحتهم العارمة، بعد الإعلان عن الهدنة في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إذ قام عدد منهم بنشر مجموعة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف عن مشاعرهم تجاه الصور والفيديوهات المنتشرة بعد الهدنة، وأمنياتهم الخاصة بالمستقبل القريب، والتي تتمثل في إنهاء الحرب وعودة الأراضي إلى أصحابها.



نانسي عجرم: "الحرية قدر الأحرار"



شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم منشوراً لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عبرت من خلاله عن سعادتها برؤية الأسرى الفلسطينيين وهم يعانقون الحرية من جديد.



وقالت في منشورها: "بين أطفال ما ساعتن الدني بالهدنة ومشاهد لقاء الأسرى بعائلاتن، قلوب عم تبكي فرح الليلة، الحرية قدر الأحرار".

بين أطفال ما ساعتن الدني بالهدنة ومشاهد لقاء الأسرى بعائلاتن.. قلوب عم تبكي فرح الليلة!!

الحرية قدر الأحرار🤍 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 24, 2023



ولقي منشور نانسي عجرم تفاعلاً كبيراً من طرف جمهورها، إذ حصلت على ما يزيد على 1100 علامة إعجاب، إضافة إلى التعليقات التي كان الجمهور بدوره يعبر عن سعادته من خلالها.



غادة عبر الرازق: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"



اختارت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مشاركة جمهورها لحظة متابعتها للأخبار عبر القنوات التلفزيونية، بعد الإعلان عن الهدنة في قطاع غزة، وذلك من خلال مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".



ونشرت عبد الرازق لقطات من فتح معبر رفح بداية الهدنة، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأرفقتها بعلمي مصر وفلسطين. ولقي منشور نانسي عجرم تفاعلاً كبيراً من طرف جمهورها، إذ حصلت على ما يزيد على 1100 علامة إعجاب، إضافة إلى التعليقات التي كان الجمهور بدوره يعبر عن سعادته من خلالها.اختارت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مشاركة جمهورها لحظة متابعتها للأخبار عبر القنوات التلفزيونية، بعد الإعلان عن الهدنة في قطاع غزة، وذلك من خلال مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".ونشرت عبد الرازق لقطات من فتح معبر رفح بداية الهدنة، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأرفقتها بعلمي مصر وفلسطين.





ثم نشرت فيديو آخر يوثق نفس الأحداث، وعلقت عليه بالقول: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وأضافت: "ولسه بإذن الله".



ماغي أبو غصن: "الحمد لله"



عبرت الممثلة اللبنانية ماغي أبو غصن عن سعادتها بإطلاق سراح الأسرى خلال صفقة التبادل بين المقاومة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.



وشاركت أبو غصن فيديو لحظة الإفراج عن أحد الأطفال في الضفة الغربية، ولقائه بوالدته التي كانت تبكي متأثرة للقائها بابنها الذي كان مسجوناً لمدة طويلة في سجون الاحتلال. ثم نشرت فيديو آخر يوثق نفس الأحداث، وعلقت عليه بالقول: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وأضافت: "ولسه بإذن الله".عبرت الممثلة اللبنانية ماغي أبو غصن عن سعادتها بإطلاق سراح الأسرى خلال صفقة التبادل بين المقاومة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.وشاركت أبو غصن فيديو لحظة الإفراج عن أحد الأطفال في الضفة الغربية، ولقائه بوالدته التي كانت تبكي متأثرة للقائها بابنها الذي كان مسجوناً لمدة طويلة في سجون الاحتلال.

كتير مؤثر وبيبكّي هالفيديو.. 💔

اطفال وشباب بعمر الورد.. الحمدالله 🙏



الله يفرج عن كل الأسرى الفلسطينيين 🙏💔 pic.twitter.com/AHIhpx13UB — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) November 24, 2023



ثم علقت الممثلة اللبنانية بالقول: "كتير مؤثر وبيبكّي هالفيديو.. أطفال وشباب بعمر الورد.. الحمد لله، الله يفرج عن كل الأسرى الفلسطينيين".



عبير صبري: "يا رب يعود أهل غزة لتعمير أرضهم"



شاركت الممثلة المصرية عبير صبري بدورها في التعليق على صفقة تبادل الأسرى وتحرير الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.



ونشرت عبير صبري مقولة للروائي الروسي ليو تولستوي تقول: "يا بني عندما ترى مآسي الآخرين وانكسارهم إياك أن تبتسم، تأدب في حضرة الجرح، كن إنساناً أو مت وأنت تحاول". ثم علقت الممثلة اللبنانية بالقول: "كتير مؤثر وبيبكّي هالفيديو.. أطفال وشباب بعمر الورد.. الحمد لله، الله يفرج عن كل الأسرى الفلسطينيين".شاركت الممثلة المصرية عبير صبري بدورها في التعليق على صفقة تبادل الأسرى وتحرير الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.ونشرت عبير صبري مقولة للروائي الروسي ليو تولستوي تقول: "يا بني عندما ترى مآسي الآخرين وانكسارهم إياك أن تبتسم، تأدب في حضرة الجرح، كن إنساناً أو مت وأنت تحاول".

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ثم علقت على الأحداث الأخيرة وقالت: "يا رب إن شاء الله تستمر الهدنة ويعود أهل غزة لتعمير أرضهم ويداوا جروحهم وتحقن دماؤهم في أمان الله، والحمد لله على خروج الأسرى لأهاليهم".



يحيى الفاندي: "جذور الأشجار العتيقة لا تقتلع"



عبر الممثل المغربي يحيى الفاندي، من خلال منشوراته اليومية عبر حسابه على إنستغرام، عن دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، وسعادته بعودة الأسرى من جديد إلى عائلاتهم بعد صفقة التحرير.



فيما شارك الفاندي رأيه في طريقة تعامل جيش الاحتلال مع الأسرى، وقارنها بتلك التي اعتمدتها مقاومة الحركة الإسلامية، وكتب: "الترابي وقلة الترابي"، بما معناه الفرق بين من تم تربيته جيداً وبين من لم يتلقّ التربية من الأساس. ثم علقت على الأحداث الأخيرة وقالت: "يا رب إن شاء الله تستمر الهدنة ويعود أهل غزة لتعمير أرضهم ويداوا جروحهم وتحقن دماؤهم في أمان الله، والحمد لله على خروج الأسرى لأهاليهم".عبر الممثل المغربي يحيى الفاندي، من خلال منشوراته اليومية عبر حسابه على إنستغرام، عن دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، وسعادته بعودة الأسرى من جديد إلى عائلاتهم بعد صفقة التحرير.فيما شارك الفاندي رأيه في طريقة تعامل جيش الاحتلال مع الأسرى، وقارنها بتلك التي اعتمدتها مقاومة الحركة الإسلامية، وكتب: "الترابي وقلة الترابي"، بما معناه الفرق بين من تم تربيته جيداً وبين من لم يتلقّ التربية من الأساس.