بينهم نانسي عجرم.. مشاهير عرب يتفاعلون مع تحرير الأسرى بعد هدنة غزة

بين أطفال ما ساعتن الدني بالهدنة ومشاهد لقاء الأسرى بعائلاتن.. قلوب عم تبكي فرح الليلة!!
الحرية قدر الأحرار🤍
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 24, 2023
بين أطفال ما ساعتن الدني بالهدنة ومشاهد لقاء الأسرى بعائلاتن.. قلوب عم تبكي فرح الليلة!!
الحرية قدر الأحرار🤍
كتير مؤثر وبيبكّي هالفيديو.. 💔
اطفال وشباب بعمر الورد.. الحمدالله 🙏
الله يفرج عن كل الأسرى الفلسطينيين 🙏💔 pic.twitter.com/AHIhpx13UB
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) November 24, 2023
كتير مؤثر وبيبكّي هالفيديو.. 💔
اطفال وشباب بعمر الورد.. الحمدالله 🙏
الله يفرج عن كل الأسرى الفلسطينيين 🙏💔 pic.twitter.com/AHIhpx13UB
View this post on Instagram
A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)
A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)