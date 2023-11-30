بطلة مسلسل ريا وسكينة تعلن اعتزالها التمثيل

وكتبت إنجي شرف، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني.يذكر أن الفنانة إنجي شرف تخرجت من قسم إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها في العمل بالإعلانات لمدة عام حتى قدمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون منذ عام 1990، مثل مسلسل الركين، وعمارة يعقوبيان، ونساء في الغربية، وحدائق الشيطان، والعندليب، وريا وسكينة، وبعض الأفلام مثل الشرف، وفتاة من إسرائيل، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من عرض مسرحي ومنهم: شيء في صبري، فوازير أبيض وأسود تاني، المتهم مين.وخطفت إنجي شرف أنظار الجمهور حول دور أنيسة، التي قدمته في مسلسل ريا وسكينة، والذي عرض عام 2005، وضم العمل كل من عبلة كامل، سمية الخشاب، سامى العدل، رياض الخولى، صلاح عبد الله، دينا، أحمد ماهر، ماجدة الخطيب، رجاء حسين، شوقى شامخ، صفاء الطوخى، محمد الشقنقيرى، إيهاب فهمى، محمد شرف، انجى شرق، صفاء جلال، محمود البزاوى، زيزى مصطفى، محمد فريد، جيهان سلامة وتأليف مصطفى محرم وإخراج جمال عبد الحميد.