صاحب أغنية "حتى انت".. وفاة فنان عراقي عن عمر يناهز الـ60 عاماً



السومرية نيوز – فن وثقافة



توفي الفنان علي جودة، صباح اليوم الثلاثاء، 5 كانون الأول 2023، عن عمر يناهز الستين عاما إثر مرض الكبد الفايروسي.



ونعت الأوساط الفنية في محافظة ذي قار رحيل الفنان علي جودة، حيث كان يتلقى العلاج في احد مستشفيات العاصمة بغداد.



ويعتبر علي جودة من الجيل الذهبي للأغنية العراقية وعاصر أجيال فنية عديدة وكانت من أبرز اغانيه حتى انت ولعيونك الحلوات.