بيلي إيليش تثير الجدل: لم أكن مدركة أن المعجبين لا يعرفون أنني مثلية

وزعمت المغنية أنها لم تدرك أن المعجبين لم يعرفوا أنها تعرف بأنها مثلية، قائلة إن ذلك "واضح".قالت إيليش في ملفها الشخصي: “أنا منجذبة جسديًا إلى [النساء]. لكنني أيضًا أخاف منهم ومن جمالهم وحضورهم. وعلى السجادة الحمراء، أوضحت أن تعليقها لم يكن إعلاناً في الحقيقة: "لم أكن أعلم أنني سأخرج، لكنني فكرت، أليس هذا واضحًا؟" قالت عن الحكاية. "لم أكن أدرك أن الناس لا يعرفون."