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من أصول عراقية.. مغني راب بريطاني يصدر أغنية تضامناً مع فلسطين

فن وثقافة

2023-12-05 | 05:12
من أصول عراقية.. مغني راب بريطاني يصدر أغنية تضامناً مع فلسطين
813 مشاهدة


السومرية نيوز – فن وثقافة

أطلق كل من المغني البريطاني لوكي والمغنية مي خليل عملاً مشتركاً للتضامن مع أحداث غزة تحت عنوان "فلسطين لن تموت أبداً" يجمع هذا العمل كلاً من الراب الذي يشتهر به لوكي والغناء بالإضافة إلى مزيج ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

استلهم العمل من أعمال المغني والمؤلف الموسيقي اللبناني أحمد قعبور والذي يعرف بإنتاجاته الداعمة للقضية الفلسطينية، من بينها أغنية "أناديكم" و"يا نبض الضفة" وغيرهما الكثير من الأعمال الأخرى.

كما تتميز الأغنية بالتغير اللافت في الإيقاعات والتي توصل صوت القضية الفلسطينية إلى مختلف الشرائح والأذواق الموسيقية لكي تصل إلى عدد كبير من الشباب في الدول الغربية خاصة أولئك المهتمين بالقضية الفلسطينية خصوصاً أن الكلمات بها تصف الأوضاع التي تعيشها غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ما هي أغنية فلسطين لن تموت أبداً؟

حاول المغني البريطاني لوكي من خلال أغنية فلسطين لن تموت أبداً أن يوصل رسالة عدم تفكك الأمم العربية، إذ قال "العرب ليسوا في حالة انفصام ثقافي بالعكس تعرضنا لفنون متعددة يؤدي إلى إثراء قدراتنا على توصيف واقعنا المرير".

كما يعتبر المغني البريطاني فقرة الراب من بين أهم الفقرات في الأغنية والتي يمكن من خلالها إيصال عدد أكبر من المعلومات، إذ يعرف على هذا النوع من الغناء الحدة والتطرق إلى المواضيع التي تخص المواطن بالإضافة إلى القضايا السياسية أيضاً.

عند العودة إلى الماضي انبثقت أغاني الراب من معاناة الأميركيين الأفارقة "بسبب التفرقة العنصرية"، وهو الشيء الذي لا يختلف عنه كثيراً الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول إقصاء أصحاب الأرض من أجل بناء دولة له وهو نفس الشيء الذي قام به المهاجرون الأوروبيون ضد السكان الأصليين لأمريكا.

في أداء فني مؤثر، بدأ الفنان البريطاني لوكي أغنيته بكلمات عربية تصف معاناة الأطفال في غزة، حيث قام بتصوير لحظات صعوبة وصمود الأطفال في وجه التحديات. وأظهرت الكلمات قوة العزيمة والصمود رغم التحديات الكبيرة.

ثم انتقلت الأغنية إلى اللغة الإنجليزية، حيث قال لوكي بشكل واضح: "من النهر إلى البحر فلسطين حرة". واستمر في الراب ليعبر عن تأثير الصور المأساوية لجثث الأطفال على قلبه، مؤكداً على ضرورة التحرك والتنديد بالوضع الراهن.

وفيما يظهر الفيديو صور الدمار في غزة، أبدع لوكي في التعبير عن غضبه واستيائه من الهجمات، مشدداً على أن الوقود الذي يتم ضخه للطائرات والدبابات لا يجعل الدعوات لوقف القتال فاعلة.

أثناء أدائه، أشار لوكي إلى المسؤولية وقال: "أصابعي تشير إلى تلك الحكومة، أنتم قتلتموهم جميعاً". وأعرب عن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها ليست حرباً بل إبادة جماعية ممنهجة.

وختمت الأغنية بأداء متأثر للمغنية خليل، حيث قدمت كلمات الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، معبرة عن فدائها لفلسطين وشعبها. وفي ختامها، ألقى أحد الآباء في غزة كلمات مؤثرة، مؤكداً على استمرارهم في مواجهة التحديات ورفضهم الاستسلام والرحيل عن أرضهم.

تجمع الأغنية بين التعبير الفني والنضال السياسي، حيث يعكس لوكي وخليل وتوفيق زياد والآباء في غزة وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الصعاب.

من هو مغني الراب لوكي؟

كريم دينيس، المعروف بشكل واسع باسمه الفني "لوكي"، ليس مجرد مغني راب بريطاني ولكنه قوة فعّالة في النشاط السياسي قادمة من لندن. وُلِد في 23 مايو/أيار 1986 من أم عراقية وأب إنجليزي، وأسلوب لوكي الفريد في الفن والوعي الاجتماعي ترك بصمة لا تنسى على الساحة الموسيقية البريطانية.

بدأت رحلته إلى الشهرة من خلال سلسلة من الألبومات المتنوعة التي أصدرها قبل سن الثامنة عشرة، حيث عرضت مواهبه المبكرة. وبعد فترة قصيرة من التوقف، عاد لوكي في عام 2008، محققاً نجاحاً كبيراً من خلال مشاركاته العديد من البرامج البريطانية.

بالإضافة إلى التعاون مع موسيقيين بريطانيين آخرين لتشكيل الفرقة الفائقة Mongrel. أصدر ألبومه الفردي الثاني "صوت النضال" بشكل مستقل في عام 2011.

بعد فترة توقف لمدة 5 سنوات، أصدر لوكي سلسلة من الأغاني بين عامي 2016 و2018 للسبق إصدار ألبومه الثالث "صوت النضال 2" في عام 2019.

خلال الأحداث الأخيرة على قطاع غزة تفاعل مغني الراب البريطاني لوكي في البداية عبر حمله للعلم الفلسطيني في إحدى الحفلات التي أحياها ليعود مجدداً بأغنية "فلسطين لن تموت أبداً" والتي تجاوزت ربع مليون مشاهدة في أقل من أسبوع على طرحها على موقع يوتيوب.
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