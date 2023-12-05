بكلمة واحدة.. إنجي تعلّق على طلاقها من يوسف الشريف

ونشرت إنجي علاء عبر خاصية "ستوري إنستغرام" منشورا استعانت خلاله بآية من القرآن الكريم تشير من خلالها إلى الصبر.وضمّنت إنجي علاء منشورها كلمة واحدة: "فاصبر"، دون أن تتطرق إلى أي تفاصيل حول أسباب انفصالها عن يوسف الشريف.وقبل أيام، أعلنت إنجي علاء انفصالها رسميا عن يوسف الشريف، وقالت في بيان مشترك معه: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا".وأضاف الثنائي المصري: "نؤكد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادَل تقديراً لسنوات العِشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير".وكان من المقرر أن يشارك الثنائي المصري في موسم دراما رمضان 2024 في مسلسلهما "الراكون"، لكن الطلاق جاء ليهدد المشروع الفني بعدم الاكتمال، خاصة أنه من تأليف الكاتبة إنجي علاء.وذكرت تقارير صحفية أن مصدرا من الشركة المنتجة للمسلسل قال إنه لا حديث الآن عن خروج العمل من السباق الرمضاني، وأن الشركة تدرس الموقف وتتواصل مع مؤلفة العمل، بحسب مجلة "لها".