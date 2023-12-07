أبرزهم ماجد المهندس.. 15 فناناً يُشاركون في أوبريت غنائي لدعم غزة

وقبل أيام جرى الانتهاء من تصوير وتسجيل الأوبريت، حيث صوّر كل مطرب ومطربة عن بُعد كل واحد في الاستوديو الخاص به في بلده بينما تم تصوير الكورال والمجاميع بأحد استوديوهات القاهرة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، وتريات هاني فرحات، وإخراج مازن المتجول، كما سيضم الفيديو كليب صور وفيديوهات من الأحداث.ويضم الأوبريت المُقرر طرحه قريبًا، مجموعة كبيرة من النجوم، وهم حسب ظهورهم في الكليب محمد عساف، أنغام، صابر الرباعي، ماجد المهندس، حميد الشاعري، سميرة سعيد، محمد عبده، عاصي الحلاني، أصيل أبو بكر، أحلام، خالد عز، الشاب خالد، نوال الكويتية، أصالة، عمر عبد اللات.ومن المقرر التبرع بأرباح الأوبريت، لدعم القضية الفلسطينية، وهي الخطوة التي بدأها عدد كبير من النجوم من خلال مشاريعهم وحفلاتهم على مدار الأسابيع الماضية، كنوعٍ من الدعم والمساندة.