حمو بيكا يثير الجدل بحفل باذخ لابنته

أثار احتفال الفنان الشعبي المصري حمو بيكا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما احتفل بمرور أسبوع على ولادة طفلته الأولى "تاج"، بحفل باذخ في إحدى قاعات الأفراح إضافة إلى ظهور زوجته بكمية لافتة من المجوهرات الذهبية.

وحرص بيكا على مشاركة أجواء الاحتفال الذي حضره عدد من النجوم مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عبر "إنستغرام" فيديو ظهر فيه هو وزوجته شمس يستقلان سيارة كلاسيكية مفتوحة السقف للدخول إلى الحفل، كما ظهرا وهما يرقصان وسط الألعاب النارية.

وانهالت التعليقات على الفنان الشعبي، منتقدين بذاخة الحفل إلى جانب كمية المجوهرات التي ارتدتها زوجته، وكتب أحدهم "اي الأوفر ف الدهب ده".



فيما عبر آخرون أنه من حق الثنائي التعبير فرحتهم بالمولودة الصغيرة.



وكان حمو بيكا قد أعلن عن قدوم طفلته الأولى "تاج" في شهر تشرين الثاني الفائت، وذلك بعد زواجه بـ3 سنوات.