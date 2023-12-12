ميكا البغدادي بعد انفصالها من المطرب مسلم: ربنا يأخذه

وشاركت "ميكا"، عبر خاصية "ستوري في إنستغرام مقطع فيديو لأغنية، علقت عليها بقولها: "الواحد قاعد يقلبها في دماغه مش لاقي حل غير إن ربنا ياخده".كان مؤدي المهرجانات المصري أعلن انفصاله عن زوجته عبر إنستغرام، وكتب: "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسميا بيني وبين ميكا البغدادي، بكل أسف لم أحب أن تأتي النهاية بهذا الشكل".تابع: "يعلم الله أنني راعيت الله في زوجتي وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير من أجل سلامة ابني، من اليوم كل واحد في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".مؤدي المهرجانات مسلم احتفل بزفافه على المصورة ميكا البغدادي، في يناير/كانون الثاني 2022، وأنجب منها طفلا، ويجمع عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أن اختلاف الطباع وعدم التفاهم هو السبب الحقيقي لانفصال مسلم عن زوجته.