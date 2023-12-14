ناقد فني يوجه تعليقا ناريا على "اعتذار" حلا شيحة

وقال الشناوي في مداخلة تلفزيونية: "حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم".وأضاف: "على حلا شيحة أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلابد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولابد من أن تؤدي كل الأدوار ولاينبغي أن تكون نصف رجعة أو شبه منسحبة".وأضاف الناقد أن "حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهودا لا يكفي فقط الموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تمامًا".وكانت الفنانة حلا شيحة قد التقت أول أمس الثلاثاء، بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدًة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر، وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدًة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.واختتمت حلا حديثها أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.