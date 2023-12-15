اخرج فيلم "عمر وسلمى2".. مضاعفات السكري تخطف مخرج مصري شهير

وفي وقت سابق، كشف الممثل المصري شريف إدريس عن تطور في حالة أحمد البدري الصحية، وقال عبر "فيسبوك": "حالة أحمد تتحسن، والسكر بينزل، وهو ما زال محجوزًا في المستشفى، وشكرًا لكل الأصدقاء".يأتي ذلك بعد بتر قدم أحمد البدري اليسرى بالكامل، بسبب مضاعفات مرض السكري.وآخر أعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة"، وشارك فيه كل من: بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، كما قدم الراحل العديد من الأفلام من بينها "عمر وسلمى 2" و"أنا مش معاهم" و"حبيبي نائماً".