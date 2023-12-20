حقيقة مشاركة عادل امام بفيلم "شمس الزناتي 2"

وخلال الأيام الماضية، تحدث البعض عن عودة عادل إمام (83 عاما)، للسينما مجددًا عبر فيلم "شمس الزناتي 2"، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الذي عرض في عام 1991.وقال سلامة، في تصريحات تلفزيونية، إن ظهور عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي" غير صحيح، مشيرا إلى أن العمل بعيد تمامًا عن نسخة الفيلم التي عرضت قبل 32 عاما.وقبل أيام، أعلن محمد إمام بدء تصوير فيلمه الجديد "شمس الزناتي 2"، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في منشور عن العمل: "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله".يشارك في بطولة النسخة الجديدة من "شمس الزناتي"، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين منهم: أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.وينتظر محمد إمام عرض أجدد أفلامه بعنوان "أبو نسب"، الذي يتعاون خلاله للمرة الأولى مع الفنان ماجد الكدواني، وللمرة الثالثة مع الفنانة ياسمين صبري.فيلم "أبو نسب" من بطولة: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وغيرهم من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.