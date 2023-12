ممثلة أمريكية عالمية تقدم نصيحة غريبة للأزواج: لا تناموا معاً

أشارت دياز إلى أهمية تبني نظام الغرف المنفصلة، وقالت: " يجب علينا تطبيق نظام الغرف المنفضلة وحتى المنازل المنفصلة، يجب على الأزواج النوم في غرف نوم منفصلة".وأوضحت كاميرون دياز وذهبت إلى أبعد من الغرف المنفصلة قائلة: "لدي منزلي ولديك منزلك ولدينا منزل للعائلة، أذهب وأنام في غرفتي وأنت تذهب للنوم في غرفتك ونلتقي في منزل العائلة".جدير بالذكر أن النجمة كاميرون دياز قد عادت للتمثيل من جديد في فيلم يجمعها بالنجم جيمي فوكس ومن إنتاج منصة نتفليكس.كانت كاميرون دياز أعلنت عن اعتزالها الفن للتركيز على التجارة في 2018، ما جعل فيلم Annie الذي أطلق في 2014 الأخير في مسيرتها الفنية.الفيلم يحمل اسم Back In Action وهو من نوعية "الرومانتيك كوميدي"، ومن إخراج سيث جوردون الشهير بتقديم فيلم Horrible Bosses، وقام بالتأليف السيناريست بريندن أوبراين.هذا ثالث عمل يجمع بين النجمين، إذ ظهرا معًا في Any Given Sunday عام 1999 وفي Annie عام 2014.